Lý do trẻ nên ăn hạnh nhân mỗi ngày

Hạnh nhân giàu vitamin E, protein, magie, chất béo tốt cho não, giúp xương và răng của trẻ chắc khỏe.

Trẻ từ 6 tháng tuổi có thể ăn hạt hạnh nhân ở dạng xay nhuyễn, nghiền mịn trộn cháo. Trẻ 1-3 tuổi có thể ăn 3-4 hạt hạnh nhân mỗi ngày, bé 4-8 tuổi dùng khoảng 5-8 hạt, trẻ lớn nên ăn một nắm hạnh nhân mỗi ngày (tương đương 28 g). Loại hạt này đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe của bé.

Tăng cường sức khỏe não bộ

Hạnh nhân chứa nhiều vitamin E và chất béo lành mạnh quan trọng với chức năng não bộ. Vitamin E có thể bảo vệ não khỏi stress oxy hóa, hỗ trợ chức năng nhận thức, cải thiện trí nhớ và sự tập trung.

Xây dựng xương chắc khỏe

Trẻ đang lớn cần nhiều loại chất dinh dưỡng để xây dựng cơ bắp, xương chắc khỏe. Hạnh nhân giàu protein cần thiết cho sự phát triển cơ bắp.

Tăng cường hệ miễn dịch

Thực phẩm này giàu chất chống oxy hóa tự nhiên như vitamin E góp phần tăng cường hệ miễn dịch. Chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do có hại trong cơ thể, bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương. Trẻ ăn hạnh nhân sẽ tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh như cảm lạnh, cúm.

Cải thiện quá trình trao đổi chất

Hạnh nhân cung cấp chất xơ, cần thiết cho quá trình tiêu hóa khỏe mạnh. Chất xơ điều hòa nhu động ruột, ngăn táo bón. Hệ tiêu hóa khỏe mạnh là chìa khóa cho sức khỏe tổng thể, thúc đẩy quá trình tiêu hóa trơn tru, hấp thụ dinh dưỡng tốt.

giúp da khỏe mạnh

Vitamin E trong hạnh nhân đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da khỏe mạnh. Chúng bảo vệ da khỏi tác hại do tia cực tím, stress oxy hóa gây ra. Chất oxy hóa trong thực phẩm giữ làn da của trẻ hồng hào, rạng rỡ.

Cung cấp năng lượng

Không giống như các loại đồ ăn vặt nhiều đường có thể khiến trẻ nhanh chóng mệt mỏi, hạnh nhân cung cấp nguồn năng lượng cân bằng, bền vững. Sự kết hợp giữa chất béo lành mạnh, chất xơ và protein trong hạnh nhân đảm bảo trẻ cảm thấy no, có nhiều năng lượng để học tập và vui chơi.

Phụ huynh nên lưu ý hạnh nhân chứa nhiều calo do hàm lượng chất béo tốt. Nếu trẻ ăn quá nhiều thường xuyên dễ làm tăng lượng calo tổng thể dẫn đến tăng cân. Do hàm lượng chất xơ dồi dào, hạnh nhân thường được coi là tốt cho sức khỏe đường ruột. Tuy nhiên, ăn quá nhiều mà không có uống đủ nước dẫn đến các vấn đề về tiêu hóa như đầy hơi hoặc táo bón.