Lý do nên xét nghiệm bệnh tình dục

Nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể lây lan qua tiếp xúc thông thường, da kề da, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời gây biến chứng nguy hiểm.

Bất kỳ ai quan hệ tình dục đều có thể mắc bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI), ngay cả người không có nguy cơ cao. Nhiều bệnh không có triệu chứng suốt thời gian dài nên người bệnh không biết. Đây là lý do sàng lọc STI thường xuyên rất quan trọng, nhất là người có nhiều bạn tình.

STI có thể lây truyền qua da

Người chưa bao giờ quan hệ tình dục qua đường âm đạo không có nghĩa là không thể mắc STI. Bệnh do virus gây u nhú ở người (HPV), virus mụn rộp (HSV), giang mai có thể lây lan qua tiếp xúc da kề da.

Virus mụn rộp miệng thậm chí có thể lây truyền qua tiếp xúc thông thường giữa các thành viên trong gia đình. Mụn rộp miệng thường do chủng HSV-1, trong khi HSV-2 gây ra mụn rộp sinh dục. Nhiều người bị mụn rộp miệng nhiễm bệnh từ thời thơ ấu. Các vết loét lạnh do HSV-1 có thể lây sang bộ phận sinh dục khi quan hệ tình dục bằng miệng.

Chung thủy vẫn có thể nhiễm bệnh

Người đã kết hôn hoặc chung thủy với một người khác thường cảm thấy không cần xét nghiệm STI. Tuy nhiên, điều này có thể đúng nếu họ được sàng lọc bệnh tình dục trước khi bắt đầu quan hệ.

Nhiều người không biết mình bị nhiễm bệnh nên khi các triệu chứng xuất hiện nhiều năm sau đó làm ảnh hưởng đến mối quan hệ. Sàng lọc trước khi bắt đầu quan hệ tình dục có thể giúp bạn và đối phương hiểu rõ tình trạng sức khỏe, tránh nghi ngờ.

Bác sĩ chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, trong một buổi đào tạo kiến thức về giang mai. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Không có triệu chứng

Không có triệu chứng không có nghĩa là không mắc STI. Theo Hệ thống Y tế Quốc gia Anh, có tới 70% phụ nữ mắc bệnh chlamydia không có triệu chứng. Lúc này, người bệnh vẫn có thể truyền bệnh cho người khác. Một trong những cách tốt nhất để tránh truyền bệnh là xét nghiệm STI và điều trị nếu cần.

Phòng ngừa không bao giờ là quá muộn

Một số người không bận tâm đến việc xét nghiệm STI khi họ đang quan hệ tình dục, thậm chí quan hệ tình dục không an toàn, vì cho rằng đã quá muộn để ngăn ngừa bệnh. Tuy nhiên, không phải tất cả bệnh này đều lây truyền mỗi khi người nhiễm bệnh quan hệ tình dục. Do đó, không bao giờ là quá muộn để xét nghiệm hoặc quan hệ an toàn.

Nhiều biến chứng sức khỏe

Chỉ khi được xét nghiệm chẩn đoán mắc STI, người bệnh mới có thể điều trị. Một số bệnh như giang mai có thể chữa khỏi hoàn toàn nếu điều trị sớm. Không được phát hiện kịp thời, bệnh càng kéo dài càng khó chữa, có thể gây ra các vấn đề sức khỏe lâu dài. Ví dụ, bệnh lậu và chlamydia ở phụ nữ có thể dẫn đến bệnh viêm vùng chậu, để lại sẹo ở ống dẫn trứng, có nguy cơ vô sinh hoặc chửa ngoài tử cung.

Giang mai giai đoạn cuối gây ra nhiều tổn thương cho não, hệ thần kinh, mắt, tim, mạch máu, gan, xương khớp, dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như liệt, mù lòa, điếc, sa sút trí tuệ, liệt dương. Người bệnh có thể bị tổn thương nội tạng vĩnh viễn, tử vong.

Người mẹ mắc giang mai cũng có khả năng truyền bệnh cho con khi mang thai hoặc khi sinh. Đây gọi là bệnh giang mai bẩm sinh, nếu không điều trị có nguy cơ cao khiến thai lưu, trẻ sơ sinh tử vong. Khi được phát hiện sớm, nhiều bệnh lây truyền qua đường tình dục có thể được điều trị trước khi gây tác động vĩnh viễn tới sức khỏe.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)