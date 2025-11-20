Lý do nên thêm măng tây vào chế độ ăn

Măng tây chứa nhiều vitamin, chất xơ, chất chống oxy hóa giúp giảm cân, tốt cho đường ruột, bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương.

Giảm cân

Măng tây ít chất béo và calo, giàu chất xơ, hỗ trợ giảm cân vì giúp tăng cảm giác no giữa các bữa ăn. Chất xơ cũng làm giảm táo bón và cholesterol. Kết hợp măng tây với trứng luộc chín hoặc nguồn protein khác để tối đa lợi ích.

Giảm nhiễm trùng đường tiết niệu

Măng tây có đặc tính lợi tiểu tự nhiên, nghĩa là thực phẩm hỗ trợ loại bỏ muối, chất lỏng dư thừa bằng cách tăng sản xuất nước tiểu. Điều này có lợi trong việc loại bỏ vi khuẩn gây hại khỏi đường tiết niệu, từ đó giảm nguy cơ nhiễm trùng.

Cung cấp chất chống oxy hóa

Anthocyanin là sắc tố này tạo nên màu đỏ, xanh lam, tím cho trái cây và rau củ. Anthocyanin trong măng tây cũng có tác dụng chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do gây hại tế bào. Nấu măng tây quá chín có thể làm mất vitamin, nên nướng hoặc luộc thực phẩm trong 4 phút.

Tăng cường hệ miễn dịch

Măng tây cung cấp vitamin E có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ tế bào khỏi tác hại của các gốc tự do. Điều này góp phần ngăn ngừa ung thư, bệnh tim, chứng mất trí nhớ, bệnh gan và đột quỵ.

Măng tây chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho tim. Ảnh được tạo bởi AI

Có lợi cho sức khỏe sinh sản

Măng tây xanh chứa hàm lượng saponin protodioscin cao. Chính chất hóa học thực vật này tạo nên vị đắng của thực phẩm. Protodioscin hỗ trợ sức khỏe buồng trứng, tăng cường ham muốn tình dục. Chất dinh dưỡng này cũng hỗ trợ cơ thể tăng sản xuất testosterone, phục hồi chức năng cương dương.

Tốt cho đường ruột

Loại rau này có inulin, một loại prebiotic tốt cho sức khỏe đường ruột. Inulin thúc đẩy sự cân bằng lành mạnh của vi khuẩn đường ruột, góp phần làm giảm đầy hơi, tiêu hóa thức ăn dễ dàng, ngăn ngừa táo bón.

Giàu vitamin B9

Mọi người đều cần folate để cơ thể sản sinh tế bào mới. Bổ sung đủ folate trong thời kỳ mang thai có thể ngăn ngừa các dị tật bẩm sinh nghiêm trọng ở não hoặc cột sống của thai nhi, ít có khả năng sinh non. Hàm lượng bổ sung chất dinh dưỡng này tùy thuộc vào độ tuổi, thể trạng, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Cải thiện tâm trạng

Măng tây giàu folate, tham gia vào quá trình sản xuất chất dẫn truyền thần kinh như serotonin, dopamine - những chất hóa học điều chỉnh tâm trạng. Người bị trầm cảm thường có nồng độ folate, vitamin B12 thấp. Bổ sung những thực phẩm giàu folate như măng tây vào chế độ ăn giúp cảm xúc tốt hơn theo thời gian.

Sau khi ăn măng tây, bạn có thể thấy nước tiểu có màu, mùi lạ nhưng điều đó không nguy hiểm. Thực phẩm này chứa axit asparagusic, một hợp chất chứa lưu huỳnh tạo ra mùi hăng khi cơ thể phân hủy.

Lê Nguyễn (Theo Health)