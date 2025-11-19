6 loại củ quả nên ăn cả vỏ

Xoài
Loại quả này có đặc tính tương tự resveratrol, có tác dụng đốt cháy chất béo, giảm sản sinh tế bào mỡ trong cơ thể. Vỏ xoài chứa nhiều carotenoid, polyphenol, omega-3 và 6, tốt cho sức khỏe tim mạch, não bộ, nâng cao sức đề kháng tổng thể.
Nho
Vỏ nho chứa nhiều resveratrol - chất chống oxy hóa có liên quan đến sức khỏe tim mạch, tuổi thọ. Chúng kết hợp với chất xơ trong phần thịt của quả, hỗ trợ tiêu hóa, duy trì làn da khỏe mạnh bằng cách chống lại các dấu hiệu lão hóa.
Cà tím
Vỏ cà tím giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, nhất là nasunin, có tác dụng bảo vệ não bộ, chống viêm. Ăn vỏ cà tím giúp cải thiện nhu động ruột, góp phần kiểm soát cân nặng, giữ dáng hiệu quả.
Dưa chuột
Vỏ dưa chuột chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa. Song, khi ăn vỏ bạn có thể cảm thấy hơi đắng. Mỗi người nên chọn dưa chuột hữu cơ, rửa sạch để không có thuốc trừ sâu.
Khoai tây
Vỏ khoai tây giàu kali, sắt và niacin (vitamin B3). Kali thúc đẩy quá trình trao đổi chất, còn hàm lượng sắt hỗ trợ hoạt động hiệu quả của các tế bào hồng cầu. Vitamin B3 còn giúp phân hủy các chất dinh dưỡng để tạo năng lượng.
Cà rốt
Hợp chất polyacetylenes trong vỏ cà rốt có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm. Chúng cũng giàu vitamin A, C, K và chất chống oxy hóa như beta-carotene, góp phần tăng cường thị lực, làm đẹp da, hỗ trợ hệ miễn dịch.
Lê Nguyễn (Theo Times of India, WebMD)
Ảnh: Bùi Thủy, AI