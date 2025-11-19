VNExpress

DINH DƯỠNG VnExpress Sức khỏe Hợp tác cùng các chuyên gia đầu ngành
Quay lại Sức khỏe
Thứ tư, 19/11/2025, 12:00 (GMT+7)

6 loại củ quả nên ăn cả vỏ

Không nên bỏ vỏ cà rốt, cà tím, dưa chuột, nho bởi chúng chứa nhiều chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khỏe tim và não bộ.

Xoài

Loại quả này có đặc tính tương tự resveratrol, có tác dụng đốt cháy chất béo, giảm sản sinh tế bào mỡ trong cơ thể. Vỏ xoài chứa nhiều carotenoid, polyphenol, omega-3 và 6, tốt cho sức khỏe tim mạch, não bộ, nâng cao sức đề kháng tổng thể.

Nho

Vỏ nho chứa nhiều resveratrol - chất chống oxy hóa có liên quan đến sức khỏe tim mạch, tuổi thọ. Chúng kết hợp với chất xơ trong phần thịt của quả, hỗ trợ tiêu hóa, duy trì làn da khỏe mạnh bằng cách chống lại các dấu hiệu lão hóa.

Cà tím

Vỏ cà tím giàu chất xơ, chất chống oxy hóa, nhất là nasunin, có tác dụng bảo vệ não bộ, chống viêm. Ăn vỏ cà tím giúp cải thiện nhu động ruột, góp phần kiểm soát cân nặng, giữ dáng hiệu quả.

Dưa chuột

Vỏ dưa chuột chứa nhiều chất xơ, chất chống oxy hóa. Song, khi ăn vỏ bạn có thể cảm thấy hơi đắng. Mỗi người nên chọn dưa chuột hữu cơ, rửa sạch để không có thuốc trừ sâu.

Khoai tây

Vỏ khoai tây giàu kali, sắt và niacin (vitamin B3). Kali thúc đẩy quá trình trao đổi chất, còn hàm lượng sắt hỗ trợ hoạt động hiệu quả của các tế bào hồng cầu. Vitamin B3 còn giúp phân hủy các chất dinh dưỡng để tạo năng lượng.

Cà rốt

Hợp chất polyacetylenes trong vỏ cà rốt có đặc tính kháng khuẩn, chống viêm. Chúng cũng giàu vitamin A, C, K và chất chống oxy hóa như beta-carotene, góp phần tăng cường thị lực, làm đẹp da, hỗ trợ hệ miễn dịch.

Lê Nguyễn (Theo Times of India, WebMD)
Ảnh: Bùi Thủy, AI

  Trở lại Sức khỏeTrở lại Sức khỏe
Quay lại Sức khỏe
ĐĂNG KÝ KHÁM TẠI NUTRIHOME

Vui lòng điền đầy đủ thông tin để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn