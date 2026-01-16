Lý do nên ăn măng cụt

Măng cụt giàu chất xơ, vitamin C và các chất chống oxy hóa hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, góp phần ổn định lượng đường trong máu.

Măng cụt là loại trái cây có vỏ tím đỏ, phần thịt trắng mọng nước, cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Trung bình một quả chứa khoảng 35,1 g carbohydrate, 3,53 g chất xơ cùng các khoáng chất như canxi, kali và vitamin C.

Tăng cường miễn dịch

Măng cụt giàu vitamin C, kích thích cơ thể sản sinh tế bào bạch cầu, tăng khả năng chống lại vi khuẩn, virus gây bệnh như cảm lạnh, cúm và các bệnh nhiễm trùng. Người trưởng thành khỏe mạnh cần khoảng 75-90 mg vitamin C mỗi ngày, phụ nữ mang thai và cho con bú có nhu cầu cao hơn.

Giảm viêm

Các hợp chất xanthone và hoạt chất sinh học trong măng cụt có đặc tính chống viêm mạnh. Bổ sung loại quả này vào chế độ ăn góp phần làm giảm viêm toàn thân, hỗ trợ cải thiện triệu chứng hen suyễn và viêm khớp.

Tốt cho tiêu hóa

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong măng cụt thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, giảm đầy hơi và nuôi dưỡng hệ vi khuẩn đường ruột có lợi. Người trưởng thành nên tiêu thụ khoảng 25-38 g chất xơ mỗi ngày.

Bảo vệ tim mạch

Các chất chống oxy hóa trong măng cụt làm giảm cholesterol xấu, cải thiện tuần hoàn máu, từ đó hạn chế nguy cơ xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Kiểm soát cân nặng

Măng cụt có lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, tốt cho chế độ ăn kiêng giảm cân. Ăn thực phẩm này có tác dụng kiểm soát cơn đói, tạo cảm giác no, điều chỉnh lượng đường trong máu.

Giảm nguy cơ bệnh mạn tính

Xanthone là nhóm chất chống oxy hóa mạnh trong măng cụt. Chúng hỗ trợ trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và ung thư.

Cải thiện sức khỏe làn da

Đặc tính chống viêm và chống oxy hóa trong măng cụt hạn chế tác động của stress oxy hóa, duy trì độ đàn hồi, mang lại làn da khỏe mạnh, tươi sáng.

Có lợi cho người tiểu đường

Măng cụt góp phần điều chỉnh lượng đường trong máu, do đó có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường. Hàm lượng chất xơ trong măng cụt làm chậm quá trình hấp thụ đường, trong khi chất chống oxy hóa góp phần cải thiện độ nhạy insulin.

Tốt cho chức năng não

Các xanthone bảo vệ não khỏi stress oxy hóa và phản ứng viêm - những yếu tố liên quan đến rối loạn tâm thần. Ăn măng cụt thường xuyên cải thiện tâm trạng, giảm lo âu.

Hỗ trợ sức khỏe thai kỳ

Măng cụt cung cấp folate và nhiều vi chất thiết yếu cho sự phát triển của thai nhi. Vitamin và chất chống oxy hóa trong quả tăng cường miễn dịch, cải thiện tiêu hóa, nâng cao sức khỏe tổng thể cho phụ nữ mang thai.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)