Lưu ý gì khi đưa trẻ xem pháo hoa?

Tôi có nên dẫn bé hai tuổi đi xem pháo hoa giao thừa không và cần lưu ý gì để đảm bảo an toàn cho con? (Kim Loan, Lâm Đồng)

Trả lời:

Cả nhà cùng nhau đón giao thừa trong bầu không khí rộn ràng của pháo hoa là khoảnh khắc được nhiều người mong chờ. Để giây phút sum vầy trọn vẹn, cha mẹ cần trang bị kiến thức bảo vệ sức khỏe trẻ trước các yếu tố tiềm ẩn như tiếng ồn lớn, khói bụi pháo hoa và môi trường đông người.

Âm thanh từ pháo hoa có thể đạt cường độ 150-175 decibel, vượt xa ngưỡng an toàn cho thính giác (85 decibel). Thính giác của trẻ còn non nớt và nhạy cảm, dễ bị tổn thương màng nhĩ, cấu trúc bên trong tai khi tiếp xúc với tiếng ồn lớn. Điều này dẫn đến ù tai, đau tai, mất thính lực, chóng mặt hay nhạy cảm bất thường với âm thanh.

Để bảo vệ thính giác, phụ huynh nên cho trẻ sử dụng nút bịt tai mềm hoặc đeo tai nghe chống tiếng ồn. Nếu không có dụng cụ bảo vệ thì phụ huynh hãy dùng tay che tai cho trẻ vào những thời điểm pháo nổ mạnh. Giữ khoảng cách an toàn khi xem pháo hoa, tối thiểu 150-200 m để bảo vệ thính giác, phòng tránh nguy cơ bỏng cho bé.

Tàn pháo, tia lửa có thể rơi xuống gây bỏng da, nguy hiểm đến mắt nếu trẻ đứng quá gần. Cha mẹ nên cho con mặc quần áo dài tay bằng chất liệu cotton tự nhiên (tránh vải tổng hợp dễ bắt lửa), đội mũ che đầu. Nếu trẻ không may bị bỏng, cần nhanh chóng xử trí đúng cách, rửa vùng bị bỏng bằng nước mát trong 10-20 phút, không bôi bất kỳ chất gì lên vùng da bị bỏng, đưa bé đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ.

Khói từ pháo hoa chứa nhiều hóa chất độc hại như bụi mịn PM2.5, PM10, kim loại nặng, hợp chất hóa học có thể gây kích ứng đường hô hấp. Cha mẹ nên cho trẻ đeo khẩu trang chống bụi mịn, đứng ngược chiều gió để hạn chế hít phải bụi, hạt độc hại từ khói pháo.

Tiếng ồn lớn của pháo hoa có thể ảnh hưởng đến tai trẻ. Ảnh minh họa: Trần Quỳnh

Các điểm xem pháo hoa thường tập trung đông người, tạo điều kiện cho mầm bệnh lây lan nhanh chóng, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp, tiêu hóa. Thời tiết giao mùa thường lạnh và khô dễ khiến trẻ bị viêm đường hô hấp. Trẻ cần đeo khẩu trang y tế, mặc đủ ấm và hạn chế đứng gần người đang có triệu chứng ho, hắt hơi... Cha mẹ nên mang theo nước rửa tay khô hoặc khăn ướt sát khuẩn để vệ sinh cho con khi cần, nhắc nhở trẻ không đưa tay lên mặt hay cho tay vào miệng.

Trẻ có sức đề kháng kém nên hạn chế đến những nơi quá đông người và không nên xem pháo quá lâu. Nếu trẻ có biểu hiện như đau nhức tai, sốt cao... phụ huynh nên sớm đưa con đến bệnh viện khám.

BS.CKI Nguyễn Đông Bảo Châu

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM