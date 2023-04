Lòng đỏ trứng màu đậm có bổ dưỡng hơn?

Lòng đỏ trứng chứa nhiều dưỡng chất quan trọng, do nhiều yếu tố nên có nhiều màu sắc khác nhau như vàng nhạt, vàng đậm thậm chí màu cam.

Một trong những yếu tố lớn nhất quyết định màu sắc của lòng đỏ là thức ăn của gia cầm. Nghiên cứu được công bố trên Viện Y khoa Quốc gia Mỹ năm 2022 đã xem xét màu sắc của lòng đỏ trứng ở hai nhóm gà mái. Một nhóm chỉ được cho ăn chế độ ăn cơ bản, trong khi nhóm kia được cho ăn thêm đồ ăn có caroten. Kết quả cho thấy có sự khác biệt đáng kể về độ đậm nhạt và độ ngả vàng của lòng đỏ trứng giữa hai nhóm.

Các nhà nghiên cứu xác định rằng chế độ ăn uống của gà chứa caroten có thể giúp cải thiện màu sắc của lòng đỏ. Lòng đỏ trứng có thể đậm thường là do những con gà mái khỏe mạnh hơn, có nhiều caroten trong trứng hơn.

Ngoài ra, có thể do gà mái đã ăn nhiều thức ăn có sắc tố màu vàng cam gọi là xanthophylls trong thức ăn của chúng. Vì vậy, để có được lòng đỏ đậm, chúng cần được ăn thức ăn chất lượng tốt, thực hành chăn nuôi đúng cách và phải thật khỏe mạnh.

Tiến sĩ Fernando Cisneros, Giám đốc tại Trung tâm Sức khỏe và dinh dưỡng động vật DSM, Mỹ, giải thích giá trị dinh dưỡng của một quả trứng được xác định bởi các yếu tố như hàm lượng protein, axit amin, vitamin và khoáng chất.

Tiến sĩ Cisneros khuyên mọi người không cần quá lo lắng về màu sắc khác nhau của lòng đỏ trứng vì sự thay đổi màu sắc này bị ảnh hưởng bởi tần suất, số lượng và những thức ăn mà gà mái ăn. Tất cả các lòng đỏ trứng với nhiều màu sắc khác nhau đều cung cấp cho bạn lượng dinh dưỡng dồi dào khi ăn.

Màu sắc của lòng đỏ trứng phụ thuộc vào thức ăn của gà mái. Ảnh: Freepik.

Ngoài ra, những con gà được nuôi trên đồng cỏ có màu sắc của lòng đỏ trứng thay đổi theo mùa là điều tự nhiên. Vào mùa hè và đầu thu, chúng có xu hướng ăn ít hơn do nhiệt độ ấm hơn. Vào mùa đông, lượng thức ăn dung nạp vào có xu hướng tăng để giữ ấm cơ thể.

Ngành chăn nuôi gia cầm trên toàn thế giới sử dụng công cụ DSM YolkFan để đo màu sắc lòng đỏ trứng. Công cụ này cho phép quét và dự đoán màu sắc của lòng đỏ trứng bằng cách sử dụng bộ cảm biến kỹ thuật số. DSM YolkFan gồm 16 chỉ số màu giúp phân biệt độ đậm nhạt của lòng đỏ trứng, được sử dụng rộng rãi trong ngành chăn nuôi gia cầm. Dựa vào đó, các nhà chăn nuôi có thể xác định cơ sở trong việc thiết lập một hệ thống tiêu chuẩn hóa về màu sắc lòng đỏ trứng.

Cả lòng đỏ và lòng trắng trứng đều chứa một lượng protein dồi dào, giúp xây dựng, phát triển cơ bắp, giảm mỡ và chống viêm nhiễm... Lòng đỏ trứng chứa lutein, dưỡng chất quan trọng với sức khỏe đôi mắt, phòng ngừa đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Dưỡng chất omega-3 trong lòng đỏ giúp duy trì sức khỏe tim mạch. Ngoài ra, món ăn bổ dưỡng này còn là nguồn cung cấp vitamin D dồi dào, giúp tăng cường hấp thu canxi, có vai trò quan trọng với hệ xương khớp.

Bảo Bảo (Theo Eat This Not That)