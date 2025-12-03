Lợi ích sức khỏe khi ăn vỏ khoai lang

Không nên bỏ vỏ khoai lang vì chúng giàu chất xơ, chất chống oxy hóa và các vitamin thiết yếu tốt cho tiêu hóa, giảm viêm trong cơ thể.

Khoai lang giàu dinh dưỡng nhưng hầu hết mọi người chỉ ăn phần thịt, bỏ vỏ. Thói quen ăn cả vỏ sẽ đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Giàu dinh dưỡng

Một củ khoai lang lớn còn vỏ chứa khoảng 5,9 g chất xơ, 2,6 g protein, vitamin C, vitamin A, kali, canxi, magie, sắt, kẽm, folate. Phương pháp nấu nướng như hấp, chiên không dầu giúp giữ lại các chất dinh dưỡng trong thực phẩm.

Chống oxy hóa, giảm viêm

Vỏ khoai lang giàu chất chống oxy hóa bao gồm anthocyanin (có nhiều trong khoai lang tím). Những hợp chất này có tác dụng trung hòa các gốc tự do trong cơ thể, do đó giảm viêm, stress oxy hóa. Chất chống oxy hóa trong khoai lang cũng liên quan đến việc cải thiện độ nhạy insulin, chuyển hóa glucose, từ đó làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2.

Hỗ trợ sức khỏe đường ruột

Chất xơ trong vỏ khoai lang nuôi dưỡng những vi khuẩn có lợi trong đường ruột, đồng thời ức chế sự phát triển của vi khuẩn gây hại. Sự cân bằng này hỗ trợ tiêu hóa tốt, hấp thụ chất dinh dưỡng, chức năng đường ruột.

Hệ tiêu hóa khỏe mạnh có tác dụng giúp cơ thể hấp thụ tốt các chất dinh dưỡng, từ đó cung cấp năng lượng, nuôi dưỡng cơ thể. Đường ruột khỏe cũng tăng cường hệ miễn dịch, ngăn ngừa vi khuẩn gây bệnh, cải thiện tâm trạng, sức khỏe tinh thần, giúp cơ thể đào thải chất thải hiệu quả, phòng ngừa đầy hơi, táo bón.

Tốt cho mắt và tim mạch

Vỏ khoai lang có một lượng đáng kể beta-carotene, được cơ thể chuyển đổi thành vitamin A hỗ trợ chức năng võng mạc, ngăn ngừa bệnh như quáng gà, rối loạn mắt khác. Chất xơ, chất chống oxy hóa trong vỏ thực phẩm này giúp giảm mức cholesterol, hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Mặc dù đem đến nhiều lợi ích, song vỏ khoai lang chứa oxalat góp phần gây sỏi thận. Chế biến bằng cách luộc, hấp làm giảm hợp chất này. Bạn nên rửa sạch vỏ để loại bỏ bụi bẩn, bỏ những củ bị mốc, mềm, đổi màu. Bảo quản khoai lang nơi khô ráo, thoáng mát sẽ giữ được độ tươi ngon. Người gặp khó khăn khi nuốt có thể cân nhắc xay nhuyễn vỏ.

Người có vấn đề về thận, hệ tiêu hóa kém, bệnh dạ dày, đường huyết thấp, tiểu đường, không nên ăn khoai lang khi đói. Bạn nên ăn khoảng 1-2 củ khoai lang mỗi ngày (khoảng 200-300 g), không ăn quá nhiều để tránh đầy hơi, chướng bụng do lượng tinh bột, chất xơ cao.

Lê Nguyễn (Theo Times of India, Healthline)