Lợi ích khi vợ chồng ngủ chung

Nằm cạnh người bạn đời có thể cải thiện giấc ngủ cũng như sức khỏe thể chất và tinh thần, giảm lo lắng, căng thẳng.

Đi ngủ sau một ngày dài giúp nạp lại năng lượng, hỗ trợ cơ thể sửa chữa mô, điều hòa hormone và sức khỏe tổng thể. Ngủ một mình trên giường đôi khi có thể khiến bạn khó vào giấc, trằn trọc hoặc không ngủ ngon. Tuy nhiên, nằm cạnh người yêu thương tạo cảm giác an toàn, dễ ngủ hơn, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Dễ ngủ hơn

Độ trễ của giấc ngủ chỉ khoảng thời gian một người bình thường đi vào giấc ngủ. Một người có thể trải qua nhiều độ trễ giấc ngủ khác nhau, tùy vào mức độ buồn ngủ trong những thời điểm nhất định. Độ trễ của giấc ngủ ngắn hơn có liên quan đến hiệu quả giấc ngủ tốt hơn. Các cặp đôi có nhiều khả năng chìm vào giấc ngủ nhanh hơn khi ngủ cạnh nhau.

Chất lượng giấc ngủ tốt hơn

Người lớn cần ngủ từ 7 đến 9 giờ mỗi ngày. Ngủ ít hơn có thể ảnh hưởng đến tâm trạng, cảm xúc, hiệu suất công việc vào hôm sau. Ngủ cạnh bạn đời có liên quan đến tăng thời gian ngủ, ít trằn trọc và chất lượng giấc ngủ nói chung tốt hơn. Ngủ ngon giấc đem đến nhiều lợi ích như tăng cường sức mạnh của não, duy trì cân nặng khỏe mạnh cũng như giảm căng thẳng và viêm nhiễm.

Nhiều giấc ngủ REM hơn

Khi ngủ, não trải qua 4 giai đoạn gồm ba giai đoạn của giấc ngủ không REM và một giai đoạn giấc ngủ REM. Giấc ngủ REM còn gọi là chuyển động mắt nhanh, xảy ra khoảng 1-1,5 giờ sau khi chìm vào giấc ngủ. Đây không phải là giai đoạn ngủ sâu mà là lúc não đang nạp lại năng lượng. Duy trì thói quen ngủ cạnh vợ hoặc chồng giúp tăng giấc ngủ REM, rất quan trọng để điều chỉnh cảm xúc, củng cố trí nhớ, chức năng nhận thức.

Giảm căng thẳng và lo lắng

Ngủ một mình có thể khiến bạn cảm thấy cô đơn, chán nản và lo lắng, khó vào giấc. Giấc ngủ kém chất lượng là một trong những triệu chứng phổ biến của rối loạn sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo lắng. Vợ chồng ngủ cạnh nhau mang đến những cảm xúc tích cực. Sự tiếp xúc thân mật về thể xác hay một cái ôm có thể báo hiệu tuyến thượng thận ngừng sản xuất cortisol, cuối cùng giảm lo lắng, căng thẳng và trầm cảm.

Gắn kết tình cảm

Sự gần gũi, hoạt động tình dục với bạn đời kích hoạt giải phóng một loại hormone gọi là oxytocin. Oxytocin không chỉ mang đến cảm giác bình tĩnh và an toàn để nhanh vào giấc mà còn giảm căng thẳng, bồi dưỡng tình cảm. Ngủ cạnh nhau tạo cơ hội cho các đôi chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc, hy vọng và quan điểm trong một không gian an toàn. Nó củng cố và tăng mức độ thấu hiểu, sự hài lòng về mặt cảm xúc trong mối quan hệ.

Cải thiện sức khỏe tổng thể

Thói quen ngủ này còn có khả năng cải thiện sức khỏe thể chất bằng cách hạ huyết áp, giảm viêm và tăng cường hệ thống miễn dịch. Nhờ đó vợ chồng có thể giảm nguy cơ mắc một số bệnh lý.

Bảo Bảo (Theo Times of India, Very Well Health)