Lợi ích khi uống 2 lít nước mỗi ngày

Uống đủ nước mỗi ngày giúp thúc đẩy nhu động ruột, giảm táo bón và tăng khả năng hấp thu dưỡng chất.

Nước chiếm 50-60% cơ thể và là thành phần thiết yếu giúp các tế bào, mô, cơ quan hoạt động bình thường. Người trưởng thành nên uống ít nhất 2 lít nước mỗi ngày, điều chỉnh theo mức vận động và môi trường.

Kích thích tiết nước bọt

Cung cấp đủ nước kích thích tiết nước bọt, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả. Uống một cốc nước vào buổi sáng giúp giảm khô miệng và bù nước sau giấc ngủ. Duy trì thói quen này trong ngày còn giữ miệng ẩm, làm mềm thức ăn và tiêu hóa dễ dàng hơn.

Nước lọc tốt cho sức khỏe tiêu hóa. Ảnh: Ngọc Phạm

Phòng ngừa táo bón

Ngoài vai trò cung cấp nước cho cơ thể, nước còn giúp thức ăn di chuyển thuận lợi qua hệ tiêu hóa. Thiếu nước khiến hệ tiêu hóa chậm lại, phân khô và tăng nguy cơ táo bón. Tình trạng thiếu nước mạn tính và táo bón thường đi đôi với nhau. Nếu uống đủ nước nhưng vẫn táo bón, bạn cần xem xét nguyên nhân khác như thiếu chất xơ, ít vận động hoặc vấn đề sức khỏe tiềm ẩn.

Hỗ trợ vận chuyển và hấp thụ chất dinh dưỡng

Nước vận chuyển các vitamin và khoáng chất thiết yếu khắp cơ thể và tạo điều kiện để cơ thể hấp thụ chúng dễ dàng. Nếu thiếu nước kéo dài, các chất dinh dưỡng khó được hấp thụ, ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các cơ quan.

Ngoài nước lọc, bạn có thể uống trà thảo mộc, nước ép trái cây nguyên chất. Nên ưu tiên nước dừa để bổ sung điện giải hoặc nước chanh vì axit citric kích thích tiết nước bọt, hỗ trợ nuốt và tiêu hóa. Các loại nước canh, nước hầm xương hay súp trong bữa ăn cũng góp phần cung cấp chất lỏng cho hệ tiêu hóa.

Để duy trì đủ nước, hãy để sẵn một cốc nước cạnh giường và uống ngay khi thức dậy. Mang theo bình nước nhỏ bên mình và nhấp từng ngụm nhỏ trong ngày, tránh uống nhiều cùng lúc để không gây đầy hơi.

Anh Chi (Theo Eating Well)