Lợi ích khi ăn xoài thường xuyên

Xoài giàu vitamin và các chất chống oxy hóa góp phần cải thiện thị lực, sức khỏe tim mạch, tăng cường miễn dịch khi ăn hàng ngày.

Ít calo

165 g xoài tươi chứa khoảng 100 calo. Ăn xoài tươi trước bữa ăn có thể giúp nhanh no, phù hợp cho người cần giảm cân. Tuy nhiên không nên ăn xoài khô vì nhiều calo. 160 g xoài khô chứa 510 calo, 106 g đường.

Cung cấp nhiều hợp chất thực vật

Xoài chứa nhiều polyphenol là những hợp chất thực vật hoạt động như chất chống oxy hóa để bảo vệ cơ thể, chống lại các gốc tự do. Gốc tự do là các phân tử oxy không ổn định làm tổn hại tế bào dẫn đến lão hóa và bệnh tật, trong đó có ung thư. Polyphenol trong quả này cũng cải thiện tiêu hóa, chức năng não, lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và một số bệnh ung thư.

Tăng cường miễn dịch

165 g xoài cung cấp 10% nhu cầu vitamin A hàng ngày cho cơ thể. Loại vitamin này cần thiết cho hệ thống miễn dịch, sửa chữa các tế bào da, giúp chống lại chứng viêm. Người không nhận đủ vitamin A có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn, phát triển bệnh chàm, các vấn đề về da khác.

Loại quả này cũng giàu vitamin C, khuyến khích sản xuất các tế bào bạch cầu là lympho và phagocytes, bảo vệ cơ thể chống lại nhiễm trùng. Vitamin C giúp các tế bào bạch cầu này hoạt động hiệu quả hơn, bảo vệ chúng khỏi các phân tử có khả năng gây hại như gốc tự do.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Xoài chứa các chất dinh dưỡng như magiê và kali hỗ trợ tim khỏe. Magiê làm giãn mạch máu, hỗ trợ ngăn ngừa co thắt cơ tim và thành mạch máu, góp phần tan cục máu đông, điều hòa huyết áp ổn định. Huyết áp cao làm tổn thương thành động mạch và lượng cholesterol thừa trong máu bám vào các khu vực bị tổn thương. Theo thời gian các mạch máu thu hẹp và cứng lại, tim phải làm việc nhiều hơn để đưa máu đi khắp cơ thể.

Kali làm giãn nở mạch máu, cho phép máu lưu thông nên giảm huyết áp. L­ượng kali ăn vào không đủ có thể gây tăng huyết áp. Mặt khác, natri khiến huyết áp tăng lên. Thiếu kali và thừa natri có thể dẫn đến huyết áp cao.

Cải thiện sức khỏe tiêu hóa

Xoài chứa một nhóm enzyme tiêu hóa là amylase, có khả năng phá vỡ các phân tử thức ăn lớn để cơ thể hấp thụ chúng dễ dàng. Loại quả này chứa nhiều nước và chất xơ có thể giảm các vấn đề tiêu hóa như táo bón, tiêu chảy. Người lớn bị táo bón mạn tính ăn xoài hàng ngày cũng cải thiện triệu chứng.

Tốt cho mắt

Xoài giàu vitamin A, rất quan trọng cho sức khỏe đôi mắt. Không nhận đủ vitamin A ảnh hưởng đến thị lực hoặc chết giác mạc. Khô mắt là một trong những dấu hiệu đầu tiên của thiếu hụt dưỡng chất. Lutein và zeaxanthin là các chất chống oxy hóa có trong xoài. Hai chất này giữ vai trò tạo nên màu vàng của điểm vàng võng mạc - nơi thu nhận các tín hiệu ánh sáng giúp chúng ta nhìn thấy được.

Lê Nguyễn (Theo Healthline)