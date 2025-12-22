Lợi ích khi ăn rau chân vịt thường xuyên

Rau chân vịt giàu dưỡng chất, cung cấp năng lượng cho cơ thể, tốt cho mắt và duy trì vóc dáng cân đối.

Hỗ trợ bảo vệ thị lực

Rau chân vịt chứa lutein và zeaxanthin - các sắc tố tích tụ ở trung tâm võng mạc, giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời và ánh sáng xanh. Nấu chín rau giải phóng nhiều chất chống oxy hóa hơn so với ăn sống. Rau chân vịt cũng giàu vitamin A, hỗ trợ duy trì thị lực khỏe mạnh.

Tốt cho tim

Rau chân vịt giàu nitrat tự nhiên, giúp cơ thể sản sinh oxit nitric để duy trì lưu thông máu khỏe mạnh và cải thiện huyết áp. Magiê và folate trong rau cũng hỗ trợ sản xuất oxit nitric, trong khi vitamin K điều hòa canxi, hạn chế nguy cơ vôi hóa mạch máu, bảo vệ tim.

Giảm viêm Nhờ giàu chất chống oxy hóa, flavonoid, beta-carotene và vitamin C, rau chân vịt có thể bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra. Ăn thường xuyên loại rau này hỗ trợ giảm viêm, từ đó phòng ngừa các bệnh mạn tính như tiểu đường, viêm khớp, bệnh tim mạch và quá trình lão hóa sớm.

Thúc đẩy sức khỏe đường ruột

Chất xơ không hòa tan làm tăng khối lượng phân và thúc đẩy nhu động ruột, trong khi chất xơ hòa tan tạo gel, giúp thức ăn di chuyển đều và hấp thu dinh dưỡng tốt hơn. Chất xơ trong rau chân vịt còn hoạt động như prebiotic, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi và duy trì cân bằng của hệ vi sinh đường ruột.

Bảo vệ não bộ

Rau chân vịt giàu vitamin K, lutein và folate, góp phần duy trì chức năng dẫn truyền thần kinh, sức khỏe não bộ. Loại rau này cũng giúp làm chậm suy giảm nhận thức theo tuổi tác và giảm nguy cơ mắc các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Hỗ trợ giảm cân

Rau chân vịt có lượng calo thấp, không chứa chất béo hay cholesterol, giàu chất xơ tạo cảm giác no lâu hơn. Nitrat trong rau làm giãn mạch máu, tăng lưu thông máu, cho phép cơ bắp sử dụng oxy và năng lượng hiệu quả hơn trong quá trình tập luyện.

Người trưởng thành nên ăn ít nhất 400 g rau mỗi ngày để duy trì sức khỏe tổng thể và phòng ngừa bệnh mạn tính.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)