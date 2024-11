Lợi ích khi ăn quả bưởi thường xuyên

Quả bưởi giàu vitamin C, chất xơ giúp cơ thể tăng cường miễn dịch, thúc đẩy sản xuất collagen, hấp thu sắt tốt, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Tăng cường miễn dịch

100 g bưởi có 30 mg vitamin C, tăng cường sức đề kháng, góp phần chống lại vi khuẩn và virus gây hại, bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương tế bào. Bổ sung lượng vitamin C có thể hỗ trợ điều trị các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp.

Tăng lượng kali trong cơ thể

Loại quả này giàu kali. Trong cơ thể, kali hoạt động như chất điện giải chính giúp cân bằng chất lỏng, ổn định nhịp tim, duy trì chức năng thần kinh. Khoáng chất này có thể hạ huyết áp ở người bị tăng huyết áp bằng cách giảm lượng natri thông qua đường nước tiểu. Chế độ ăn uống nhiều natri là nguyên nhân thường gặp gây tăng huyết áp.

Tăng cường sản xuất collagen

Bưởi có hàm lượng vitamin C cao có thể tăng sản xuất collagen, thúc đẩy sản xuất nguyên bào sợi da. Collagen là loại protein có tác dụng làm lành vết thương. Nguyên bào sợi da là các tế bào phục hồi sau chấn thương. Khi già đi, lượng collagen sản xuất trong cơ thể giảm.

Giảm cân

Loại quả này ít calo, nhiều chất xơ và nước làm tăng cảm giác no, hỗ trợ giảm cân. Theo Viện Y tế Quốc gia (NIH) Mỹ, phụ nữ nên tiêu thụ 25 g chất xơ mỗi ngày và nam giới là 38 g. Để giảm cân, mỗi người nên ăn thực phẩm lành mạnh kết hợp tập thể dục thường xuyên. Những thay đổi lối sống cũng góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường type 2 và một số bệnh ung thư.

Hỗ trợ hấp thu sắt

Vitamin C có thể hấp thụ sắt. Sắt là chất đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp huyết sắc tố hemoglobin nhằm vận chuyển oxy cho các mô và cơ quan trong cơ thể người.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Bưởi có chỉ số đường huyết (GI) thấp. GI là thước đo tốc độ thực phẩm làm tăng lượng đường trong máu. Thực phẩm có GI thấp tốt cho sức khỏe, nhất là người bệnh tiểu đường type 2.

Giàu chất oxy hoá

Tất cả loại bưởi đều chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Trong đó, bưởi màu hồng và đỏ có chứa beta-carotene (tiền chất của vitamin A), lycopene, carotenoid có tác dụng như chất chống oxy hóa. Chế độ ăn giàu carotenoid có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, một số bệnh ung thư bằng cách ngăn chặn thương tế bào do các gốc tự do gây ra.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch Bưởi hỗ trợ sức khỏe tim mạch nhờ hàm lượng chất xơ, kali và chất chống oxy hóa cao. Các dưỡng chất này cũng duy trì mức cholesterol lành mạnh, ngăn ngừa nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That)