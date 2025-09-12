5 lợi ích khi ăn trái cây mỗi ngày

Ăn trái cây thường xuyên giúp giữ dáng, làm chậm quá trình lão hóa, tăng sức đề kháng và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Giảm cân

Ăn trái cây có tác dụng giảm cân vì hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ và nước, tạo cảm giác no lâu. Các loại vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa trong trái cây còn hỗ trợ quá trình trao đổi chất, đốt cháy mỡ thừa, cải thiện sức khỏe tổng thể. Vị ngọt tự nhiên trong trái cây giúp thỏa cơn thèm đồ ngọt mà không gây tăng lượng đường trong máu đột ngột, thay thế những đồ ăn vặt không lành mạnh. Chanh dây, mâm xôi, lựu, chuối... tốt cho người đang giảm cân.

Làm chậm quá trình lão hóa

Ăn đa dạng trái cây nhiều màu sắc cung cấp chất chống oxy hóa, hỗ trợ cơ thể chống lại các gốc tự do, giảm viêm trong cơ thể. Sự gia tăng quá mức của gốc tự do có thể gây tổn thương ADN, protein và lipid trong tế bào, dẫn đến lão hóa và tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý nguy hiểm. Các loại quả mọng, trái cây họ cam quýt đem đến nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể.

Tăng cường khả năng miễn dịch

Chế độ ăn đa dạng trái cây có thể bảo vệ cơ thể khỏi nhiều bệnh mạn tính nhờ hàm lượng dinh dưỡng phong phú. Thực phẩm này có nhiều loại vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa, dưỡng chất thực vật... Chúng phối hợp hoạt động trong cơ thể để tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ mắc bệnh tim đột quỵ, hạ huyết áp, giảm nguy cơ ung thư. Thực phẩm này đóng vai trò thiết yếu trong việc duy trì sức khỏe đường ruột nhờ hàm lượng chất xơ, hỗ trợ chức năng tiêu hóa, nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi, ngăn các vấn đề như táo bón.

Làn da sáng mịn

Hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào trong trái cây làm chậm tổn thương tế bào da bằng cách giảm viêm, bảo vệ da khỏi gốc tự do. Các gốc tự do đẩy nhanh quá trình lão hóa da bằng cách phá vỡ collagen trong cơ thể, dẫn đến nếp nhăn, da xỉn màu.

Cung cấp nước

Nhiều loại trái cây chứa nhiều nước đáp ứng nhu cầu nước hàng ngày. Dưa hấu, dưa lưới, dưa chuột, bưởi... là những ví dụ điển hình. Uống đủ nước mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, hỗ trợ tiêu hóa, tăng sự dẻo dai cho các khớp, vận chuyển dinh dưỡng đến các tế bào, cân bằng huyết áp, nhịp tim.

Người bệnh tiểu đường, có vấn đề tiêu hóa như khó tiêu, hội chứng ruột kích thích, trào ngược axit, suy thận, hệ miễn dịch yếu nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi đưa trái cây vào chế độ ăn hàng ngày. Một số loại có lượng đường cao không có lợi cho sức khỏe. Trẻ nhỏ cũng cần cẩn trọng với trái cây có tính axit như cam, bưởi.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)