Lợi ích của yoga với sức khỏe tinh thần

Hít thở sâu, điều hòa hơi thở và tập trung giữ thăng bằng hỗ trợ làm dịu tâm trí, thư giãn, từ đó giảm căng thẳng.

Bài tập yoga kết hợp cả cơ thể từ đầu đến chân, tay, lưng bụng, đòi hỏi người tập hít thở, thả lỏng đúng cách. Thực hiện bài tập yoga 30-50 phút thường xuyên vừa hỗ trợ sức khỏe thể chất vừa cải thiện tinh thần.

Tăng cường sức khỏe cảm xúc, giảm căng thẳng

Tập thể dục giúp tăng cường năng lượng cùng tâm trạng, và yoga cũng không ngoại lệ. Nhiều người cảm nhận được tâm trí thoải mái và thư giãn hơn sau buổi tập yoga. Bởi động tác kéo giãn, chuyển động làm giảm nồng độ cortisol buổi tối, giảm nồng độ cortisol khi thức dậy và ổn định nhịp tim khi nghỉ ngơi. Yoga tác động đến trí óc thông quan động tác hít thở sâu theo nhịp, từ đó giảm căng thẳng, tránh suy nghĩ tiêu cực.

Ngủ ngon

Tập yoga nhẹ nhàng trước khi đi ngủ góp phần thay đổi lối sống lành mạnh hơn, thoải mái, có lợi cho giấc ngủ, nhất là với người mất ngủ. Các tư thế yoga như gập người về phía trước (Uttanasani ) hoặc nằm ngửa với hai chân gác lên tường là cách để ổn định tâm trí, bình tĩnh, ngủ ngon. Yoga cũng làm tăng lưu lượng máu, đưa oxy đến các vùng ngoại vi của cơ thể và làm giãn mạch máu, tốt cho người suy tim, huyết áp cao.

Tốt cho não, ngăn suy giảm nhận thức

Khi bạn tập yoga, các tế bào não sẽ phát triển các kết nối mới và những thay đổi sẽ diễn ra trong cấu trúc cũng như chức năng não, hỗ trợ cải thiện nhận thức, sự chú ý, tư duy và ngôn ngữ. Tập yoga còn giảm góp phần tác động của tuổi tác với hồi hải mã (vùng não liên quan đến học tập và trí nhớ). Bộ phận này có xu hướng co lại theo tuổi tác, làm suy giảm trí nhớ.

Kiểm soát cân nặng

Tập thể dục thường xuyên có thể giúp khớp linh hoạt nhờ chuyển động nhẹ nhàng không gây căng thẳng lên xương khớp, làm cơ săn chắc và kiểm soát cân nặng. Chỉ số BMI và sức khỏe tinh thần có mối liên quan với nhau, thừa cân béo phì làm tăng viêm ảnh hưởng xấu đến khả năng tập trung, ghi nhớ, tăng nguy cơ suy giảm nhận thức.

Kiểm soát các triệu chứng bệnh đa xơ cứng

Bệnh đa xơ cứng làm mất chức năng cơ, khả năng phối hợp và các vấn đề khác đi kèm khác, gây khó chịu. Tập môn thể dục này hàng ngày giúp cải thiện sự cân bằng và liên kết của cơ, tăng cường cơ bắp và thúc đẩy sự thư giãn, giảm mức độ căng thẳng tổng thể.

Anh Chi (Theo Everyday Health)