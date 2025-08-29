Lợi ích của việc tắm trước khi ngủ

Tắm trước khi ngủ 1-2 giờ có thể điều hòa thân nhiệt, thư giãn, giúp vào giấc nhanh hơn và giảm trằn trọc.

Chất lượng giấc ngủ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thực phẩm tiêu thụ, lượng caffein uống sau 16h, cách vệ sinh giấc ngủ cũng như loại thuốc đang sử dụng. Thiền, thư giãn, tập thể dục thường xuyên, tắm đúng thời điểm cũng hỗ trợ bạn dễ vào giấc, ngủ sâu hơn. Tắm trước khi ngủ 1-2 giờ có thể mang lại nhiều lợi ích.

Giúp ngủ nhanh hơn

Nhiệt độ cơ thể là một phần quan trọng của nhịp sinh học. Nhiệt độ cơ thể tăng lên tự nhiên vào ban ngày và giảm xuống vào ban đêm, báo hiệu cho não biết đã đến giờ đi ngủ. Tắm nước ấm có thể đẩy nhanh quá trình giảm nhiệt độ cơ thể để nhanh chìm vào giấc ngủ.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Tắm nước ấm vào buổi tối có thể ngủ sâu và chất lượng hơn. Làm mát cơ thể sau khi tắm tạo cảm giác thoải mái, sạch sẽ và thư giãn, cần thiết cho giấc ngủ ngon và sâu. Nước giúp giãn nở các mạch máu, giảm huyết áp và nhịp tim, bớt căng thẳng. Nếu có thể, bạn nên ngâm mình trong nước 10 phút khi tắm để tâm trạng thoải mái hơn, cải thiện chứng mất ngủ.

Có lợi cho não

Giấc ngủ ngon có thể tăng cường chức năng nhận thức, bao gồm trí nhớ, khả năng ra quyết định và khả năng sáng tạo. Nếu đồng bộ hóa hoạt động đi tắm với nhịp sinh học, não sẽ ghi nhận việc tắm là nước chuẩn bị trước ngủ, báo hiệu cơ thể đã đến lúc thư giãn, từ đó dễ dàng đi vào trạng thái nghỉ ngơi. Ngủ đủ và sâu giấc giúp tinh thần thoải mái, tốt cho não.

Tắm buổi tối có lợi cho giấc ngủ nhưng lưu ý không tắm gần giờ ngủ vì lúc này cơ thể còn tỉnh táo, khó vào giấc. Không tắm sau 21h vì có thể làm mạch máu co lại, máu không lên não, nguy cơ đột quỵ. Sau khi chơi thể thao, lao động mệt mỏi, uống rượu bia, không nên tắm vào buổi tối. Khi tắm, nên chọn nước có nhiệt độ 35-37 độ C, tránh nước quá nóng hoặc quá lạnh vì có thể gây khó chịu.

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, mỗi người nên duy trì nhịp sinh học đều đặn bằng cách ngủ và thức cùng một thời điểm trong ngày, không ăn quá no vào buổi tối. Chuẩn bị phòng ngủ vừa đủ sáng, yên tĩnh, hạn chế ánh sáng xanh vào buổi tối có thể ngon giấc hơn.

Anh Chi (Theo Very Well Health)