Lợi ích của trà hoa cúc với giấc ngủ

Uống 1-2 cốc trà hoa cúc vào buổi tối giúp thư giãn cơ thể và tâm trí, thúc đẩy cảm giác buồn ngủ, sâu giấc hơn.

Có nhiều cách giúp ngon giấc như không ăn một bữa quá no vào buổi tối, bổ sung thực phẩm giàu magie và melatonin, tập thể dục đều đặn. Uống chất lỏng ấm như sữa, mật ong, trà thảo mộc như trà hoa cúc cũng giảm mất ngủ. Dưới đây là một số lợi ích của trà hoa cúc.

Giúp thư giãn

Với hương thơm dịu nhẹ, trà hoa cúc có tác dụng thư giãn nhờ chứa apigenin. Hợp chất này có thể vượt qua hàng rào máu não và liên kết với các thụ thể axit gamma-aminobutyric (GABA) trong não. Những thụ thể này làm dịu hệ thần kinh, giúp tâm trí và cơ thể chuyển sang trạng thái thư giãn, dễ ngủ.

Giảm lo âu

Lo lắng hoặc suy nghĩ quá nhiều có thể gây mất ngủ, giảm chất lượng giấc ngủ. Trà hoa cúc có thể giảm lo âu, trầm cảm bằng cách thúc đẩy thư giãn tâm trí, điều chỉnh mức độ và hoạt động của một số chất dẫn truyền thần kinh quan trọng như serotonin, dopamine và noradrenaline.

Cải thiện chất lượng giấc ngủ

Nhâm nhi một tách trà hoa cúc ấm không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu mà còn giúp bạn vào giấc ngủ nhanh hơn, ít thức dậy trong đêm và tạo cảm giác sảng khoái sau khi ngủ. Loại trà này chứa apigenin tương tác với các thụ thể trong não tham gia vào quá trình điều hòa chu kỳ giấc ngủ, thúc đẩy giấc ngủ sâu.

Trà hoa cúc có nhiều loại nhưng nên chọn loại có hương vị đậm đà, mùi thơm nồng vì chứa hàm lượng apigenin hỗ trợ giấc ngủ tốt hơn. Người uống có thể tự pha theo tỷ lệ 2-3 thìa trà trong 240 ml nước sôi, ngâm trong 5-7 phút. Nếu muốn vị đậm hơn, bạn có thể pha 4-5 thìa. Tránh đun sôi hoa trực tiếp vì có thể làm mất lượng tinh dầu và hương vị của hoa.

Uống trà hoa cúc khoảng 30-60 phút trước khi đi ngủ giúp cơ thể thư giãn và chuẩn bị cho giấc ngủ. Hãy bảo quản hoa cúc khô trong hộp kín ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng. Điều này giúp hoa không bị mất tinh dầu, giảm tác dụng thư giãn. Không uống quá nhiều trà vào buổi tối vì có thể gây tiểu đêm. Nên kiểm tra lượng caffein trong một số loại trà vì uống đồ uống chứa caffein sau 16h dễ gây mất ngủ.

Ngoài uống trà hoa cúc, có những cách như đọc sách, thiền hoặc tắm nước ấm để báo hiệu cho cơ thể biết rằng đã đến lúc chuẩn bị đi ngủ. Giữ phòng ngủ tối, mát mẻ, yên tĩnh và thoải mái giúp ngủ ngon hơn. Tránh sử dụng màn hình để giảm tiếp xúc với ánh sáng xanh. Không dùng các món ăn, thức uống chứa caffeine, không uống rượu hay hút thuốc gần giờ đi ngủ. Ăn một bữa ăn giàu protein và chất xơ từ 2 đến 3 giờ trước khi ngủ có thể giúp no lâu hơn và cân bằng lượng đường trong máu, ít thức dậy giữa đêm do đói.

Anh Chi (Theo Eating Well)