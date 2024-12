Lợi ích của sữa chua với sức khỏe

Sữa chua chứa nhiều men vi sinh, canxi, kali góp phần tăng cường sức khỏe cơ bắp, xương khớp, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường.

Cung cấp protein

155 g sữa chua cung cấp khoảng 95 calo, 0,6 g chất béo bão hòa, 56 mg natri, 5,7 g carbohydrate, 16 g protein (chất đạm). Protein tốt cho xương, sụn, máu, nuôi dưỡng da, tóc, móng tay, góp phần chữa lành vết thương, tăng cảm giác no. Chọn sữa chua nguyên chất, không béo thay cho loại ít béo sẽ tốt hơn cho sức khỏe.

Tăng cường khối lượng cơ bắp

Tập thể thao có thể gây ra những vết rách cơ siêu nhỏ khiến cơ đau nhức. Nếu chế độ dinh dưỡng đảm bảo, nhất là có đủ protein, cơ thể tự chữa lành những vết rách này và tăng cường khối lượng cơ bắp. Người bổ sung 60 g protein bổ sung từ sữa chua vào những tập luyện có thể cải thiện sức mạnh, độ dày cơ.

Phòng chống ung thư

Protein casein trong các sản phẩm từ sữa đem đến tác động tích cực cho cơ thể như tăng cường miễn dịch, giảm viêm, chống lại vi khuẩn, virus và nấm men có hại. Chất dinh dưỡng này cũng hỗ trợ sự phát triển, hoạt động bình thường của hệ tiêu hóa. Chúng có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư bạch cầu, tế bào ung thư vú và buồng trứng.

Chứa vi khuẩn tốt

Sữa chua cung cấp nhiều loại vi khuẩn axit lactic gồm lactobacillus acidophilus, lactobacillus gasseri, lactobacillus johnsonii. Chúng có thể giúp cải thiện sự cân bằng vi khuẩn lành mạnh trong đường tiêu hóa, tăng cường sức khỏe miễn dịch, hỗ trợ trao đổi chất, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Giảm cân

Protein casein trong sữa chua được tiêu hóa chậm, giúp giữ lượng đường trong máu ổn định, no lâu hơn. Sau khi ăn sữa chua, lượng hormone peptide chống đói tăng lên, giúp kiểm soát cơn thèm ăn, nhờ đó duy trì vóc dáng cân đối.

Tốt cho xương

Món ăn này là một trong những nguồn cung cấp canxi tốt nhất, dễ hấp thụ. Canxi là thành phần chính của mô xương, giúp xương cứng cáp và dẻo dai. Khi thiếu canxi, mật độ xương giảm sút, dẫn đến tình trạng loãng xương, xương dễ gãy rạn hơn, nhất là ở người cao tuổi. Người thường xuyên ăn sữa chua có mật độ khoáng xương tốt, tăng cường khả năng phục hồi của xương khi cơ thể già đi.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường

Protein, canxi, tác động của vi khuẩn axit lactic đối với vi khuẩn đường ruột giúp ổn định lượng đường trong máu. Món ăn có nhiều vitamin và khoáng chất có lợi cho việc làm chậm mức độ kháng insulin, tốt cho người bệnh tiểu đường. Hạn chế loại sữa chua có đường để kiểm soát lượng đường trong máu, tốt cho sức khỏe.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That)