Nước ép từ rau xanh, trà xanh, sữa chua giàu chất chống oxy hóa, protein, canxi thúc đẩy xương hình thành và làm chậm quá trình thoái hóa, phòng loãng xương.

Các chất dinh dưỡng cần thiết cho xương gồm canxi, magiê, phốt pho, kali, vitamin C, D và K. Chế độ ăn uống cân bằng cung cấp cho cơ thể đầy đủ các dưỡng chất này. Dưới đây là 4 đồ uống tốt cho xương, có thể dùng mỗi ngày.

Sinh tố mận

Uống một cốc sinh tố mận buổi sáng, ăn khoảng 5-6 quả mận khô mỗi ngày đem đến nhiều lợi ích, phòng mất xương. Mận chứa vitamin K, phốt pho, boron, kali hỗ trợ cấu trúc xương chắc khỏe. Nên chọn mận tươi, có nguồn gốc rõ ràng, không thêm đường vào đồ uống để tối ưu lợi ích với sức khỏe.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh và các dưỡng chất khác làm giảm căng thẳng oxy hóa. Đồ uống này góp phần ngăn ngừa mất xương do tuổi tác. Các thành phần hoạt tính sinh học của trà xanh làm giảm nguy cơ gãy xương bằng cách cải thiện mật độ khoáng xương, hỗ trợ xương phát triển.

Mật độ khoáng xương của phụ nữ giảm mạnh trong 3-5 năm đầu tiên ngay sau khi mãn kinh. Phụ nữ độ tuổi mãn kinh nên chú ý nhu cầu của cơ thể, bổ sung nhiều loại đồ uống có lợi như trà xanh vào chế độ dinh dưỡng hàng ngày.

Trà xanh cũng chứa chất florua cần thiết cho xương chắc khỏe, làm chậm quá trình tiến triển của loãng xương. Người mắc bệnh dạ dày, thiếu sắt, rối loạn chảy máu nên tham khảo bác sĩ khi uống trà xanh. Đồ uống chứa caffeine có thể gây chóng mặt hoặc choáng váng khi dùng lượng lớn.

Nước ép rau xanh

Người không ăn đủ rau xanh có thể uống nước ép bổ sung. Rau lá xanh cung cấp vitamin, khoáng chất, chất xơ góp phần xây dựng cấu trúc xương khỏe mạnh. Rau mùi tây, rau diếp, cải xoăn, cải xanh cung cấp canxi thực vật để xây dựng xương.

Các loại rau xanh thường giàu vitamin C giúp hình thành collagen để xương chắc khỏe hơn. Vitamin K trong rau xanh có vai trò lớn trong việc thúc đẩy quá trình hình thành xương.

Sữa chua

Đồ uống lên men cung cấp lợi khuẩn tốt cho sức khỏe tiêu hóa, tăng cường miễn dịch của cơ thể, giảm khả năng mắc bệnh. Sữa chua cũng góp phần duy trì sức khỏe xương, phòng loãng xương nhờ canxi, protein, kali, phốt pho, vitamin D. Đồ uống này tốt cho người giảm cân vì có hàm lượng protein cao. Nạp đủ protein giúp cơ thể điều chỉnh cảm giác thèm ăn, giữ dáng thon gọn.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That)