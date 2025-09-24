Lợi ích của quả hồng giòn

Hồng giòn ít calo, giàu chất xơ, vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa tốt tim mạch, tiêu hóa, mắt và làn da.

Hồng giòn là loại quả đặc trưng của mùa thu, có vỏ mỏng, ruột giòn ngọt, có thể ăn tươi, làm salad, sấy dẻo hoặc chế biến thành mứt, bánh. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết 100 g hồng giòn tươi có khoảng 70 calo, 0,6 g protein, 0,2 g chất béo, 19 g carbohydrate, 3,6 g chất xơ và 16 g đường tự nhiên. Loại quả này không chỉ ngon miệng mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Giàu chất chống oxy hóa, giảm viêm

Hồng giòn chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa như beta-carotene, lycopene, flavonoid. Chúng có khả năng trung hòa gốc tự do, giảm stress oxy hóa - yếu tố gây lão hóa sớm và nhiều bệnh mạn tính. Polyphenol trong hồng giúp giảm tình trạng viêm trong cơ thể, hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim, tiểu đường type 2 và một số bệnh ung thư.

Bảo vệ tim mạch

Hàm lượng chất xơ hòa tan pectin trong hồng giòn giảm cholesterol xấu (LDL), tăng cholesterol tốt (HDL). Kali trong hồng cũng hỗ trợ điều hòa huyết áp, giảm gánh nặng lên tim mạch.

Ăn hồng thường xuyên giúp cải thiện lưu thông máu, giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ. Bổ sung các tinh chất chiết xuất thiên nhiên như GDL-5 từ phấn mía Nam Mỹ góp phần điều hòa mỡ máu, kiểm soát tăng huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ăn hồng giòn 1-2 quả mỗi ngày tốt cho sức khỏe. Ảnh: Trọng Nghĩa

Tốt cho thị lực

Hồng giòn giàu vitamin A và lutein - dưỡng chất quan trọng cho mắt. Vitamin A bảo vệ giác mạc, giảm nguy cơ khô mắt, còn lutein góp phần ngăn thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể ở người lớn tuổi.

Hỗ trợ tiêu hóa

Một quả hồng giòn trung bình chứa khoảng 6 g chất xơ - gần 20% lượng khuyến nghị cần dùng mỗi ngày. Chất xơ giúp nhu động ruột ổn định, phòng ngừa táo bón, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột. Chất xơ hòa tan còn kiểm soát đường huyết sau ăn, có lợi cho người tiền đái tháo đường hoặc tiểu đường type 2.

Tăng cường miễn dịch

Vitamin C trong hồng giòn kích thích sản xuất bạch cầu giúp cơ thể chống lại vi khuẩn, virus. Ăn hồng vào mùa thu đông khi thời tiết lạnh, sức đề kháng suy giảm có thể giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp.

Lợi cho da

Chất chống oxy hóa và vitamin C trong hồng giòn giúp bảo vệ da trước tác hại tia cực tím, giảm hình thành nếp nhăn, kích thích sản xuất collagen. Nhờ đó, làn da giữ được độ đàn hồi, trẻ trung hơn.

Bác sĩ Duy Tùng khuyến nghị, dù hồng giòn chứa nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe nhưng không nên ăn quá nhiều (trên 2 quả một ngày) vì quả này chứa tannin có thể gây táo bón, tắc ruột ở người tiêu hóa kém. Người bệnh tiểu đường, rối loạn mỡ máu nên tham khảo ý kiến bác sĩ dinh dưỡng để được hướng dẫn khẩu phần phù hợp.

Trọng Nghĩa