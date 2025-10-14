Lợi ích của lá ổi với sức khỏe

Lá ổi chứa chất chống oxy hỗ trợ quá trình trao đổi chất, tăng cường miễn dịch, điều hòa lượng đường trong máu và giảm rụng tóc.

Lá ổi chứa các hợp chất cải thiện quá trình trao đổi chất, cho phép cơ thể đốt cháy calo hiệu quả hơn. Uống trà hoặc nhai vài lá ổi vào buổi sáng có thể ức chế cảm giác thèm ăn, giảm mỡ thừa theo thời gian, giúp giữ dáng.

Giảm mức cholesterol

Dùng lá ổi thường xuyên cũng thúc đẩy điều hòa cholesterol. Tác dụng này góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch bằng cách ngăn ngừa sự tích tụ mỡ trong động mạch - nguyên nhân dẫn đến các bệnh tim mạch. Uống trà, nhai lá ổi có thể duy trì lượng lipid khỏe mạnh, tăng lưu thông máu, giảm nồng độ triglyceride. Nồng độ triglyceride trong máu tăng cao có thể dẫn đến xơ vữa động mạch, nhồi máu cơ tim, gan nhiễm mỡ.

Kiểm soát lượng đường trong máu

Lá ổi đem đến nhiều lợi ích cho người bệnh tiểu đường. Chúng chứa các hợp chất giúp cải thiện độ nhạy insulin, làm chậm quá trình chuyển hóa carbohydrate thành đường, điều hòa lượng đường trong máu. Ăn lá ổi khi bụng đói hỗ trợ kiểm soát đường huyết tốt hơn trong ngày.

Lá ổi có nhiều công dụng với sức khỏe. Ảnh được tạo bởi AI

Cải thiện tiêu hóa

Các hợp chất trong lá ổi kích thích hoạt động của enzyme, cải thiện quá trình phân hủy, hấp thụ chất dinh dưỡng. Chúng làm giảm những vấn đề tiêu hóa như đầy hơi, táo bón, rối loạn tiêu hóa. Chất chống oxy hóa trong loại lá này cũng hỗ trợ giảm viêm đường ruột, thúc đẩy sức khỏe tiêu hóa.

Tăng cường miễn dịch

Nhiều chất chống oxy hóa và các chất thiết yếu trong lá ổi hỗ trợ trung hòa các gốc tự do có hại gây tổn thương tế bào. Ăn lá này thường xuyên có thể tăng cường cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể, giảm nguy cơ nhiễm trùng và bệnh tật, nhất là khi giao mùa.

Tốt cho da và tóc

Lá ổi có đặc tính kháng khuẩn, giảm nhiễm trùng da, duy trì làn da sáng mịn. Những người thường xuyên sử dụng lá này trong chế độ ăn còn giảm rụng tóc bằng cách củng cố nang tóc, cải thiện sức khỏe da đầu.

Hỗ trợ thải độc

Đặc tính chống oxy hóa, kháng khuẩn của lá ổi giúp đào thải độc tố ra khỏi cơ thể. Chúng hỗ trợ chức năng gan và thận, góp phần giải độc, từ đó tăng cường sức khỏe tổng thể. Những người có vấn đề sức khỏe nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi dùng lá ổi.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)