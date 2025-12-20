Lợi ích của lá mướp đắng

Lá mướp đắng giàu vitamin, chất chống oxy hóa hỗ trợ hoạt động chuyển hóa và tăng cường chất xơ, sức đề kháng cho cơ thể

Ăn quả mướp đắng tốt cho sức khỏe vì giàu vitamin C, chất xơ, khoáng chất, hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Lá mướp đắng cũng có thể dùng để nấu canh, luộc ăn như các loại rau đắng khác. Các cách chế biến khác như xay nhuyễn lá mướp đắng vào sinh tố, kết hợp lá mướp đắng với quả như chuối, táo cũng có thể tạo nên món ăn ngon và lạ.

Theo chuyên viên dinh dưỡng Trịnh Hà Nhật Quyên, khoa Dinh dưỡng Tiết chế, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, người khỏe mạnh có thể ăn lá mướp đắng với lượng vừa phải, khoảng 10-15 lá mỗi lần, không quá 3 bữa một tuần để thanh nhiệt, giải độc.

Hạ đường huyết

Nhiều hợp chất trong lá mướp đắng góp phần kiểm soát đường huyết. Người bệnh đái tháo đường đưa lá mướp đắng vào chế độ ăn có thể hỗ trợ quá trình điều trị. Song, đây chỉ là thực phẩm hỗ trợ, không thay thế thuốc và có nguy cơ tương tác với thuốc nên cần tham khảo ý kiến của bác sĩ để đảm bảo an toàn.

Hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón

Lá mướp đắng giàu chất xơ tự nhiên, có tác dụng tăng cường sức khỏe tiêu hóa, thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Chất xơ hoạt động như chất làm sạch nhẹ nhàng cho đường tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón, tốt cho sức khỏe đường ruột tổng thể.

Tăng cường hệ miễn dịch

Loại lá này chứa nhiều vitamin C giúp tăng cường hệ miễn dịch. Vitamin C có thể tăng khả năng chống nhiễm trùng của cơ thể, kích thích hoạt động của tế bào bạch cầu, hỗ trợ sản xuất collagen. Loại lá này cũng chứa dưỡng chất có thể giúp cơ thể chống lại các bệnh thông thường như cảm lạnh, cúm do virus. Hàm lượng chất chống oxy hóa còn bảo vệ tế bào miễn dịch khỏi tác hại của các gốc tự do, phòng ngừa bệnh tật và lão hóa.

Thúc đẩy làn da khỏe mạnh

Chất chống oxy hóa trong lá mướp đắng có lợi cho làn da. Các gốc tự do có thể gây tổn thương tế bào da, đẩy nhanh lão hóa, làm suy yếu sản xuất collagen. Bằng cách trung hòa những phân tử có hại này, chất chống oxy hóa trong thực phẩm này tham gia tổng hợp collagen, giảm viêm, độ đàn hồi của da.

Kiểm soát cân nặng

Lá mướp đắng giúp kiểm soát cân nặng nhờ ít calo, giàu chất xơ tạo cảm giác no lâu. Thực phẩm chứa các hợp chất như lectin, charantin góp phần cải thiện chuyển hóa đường, có hiệu quả trong việc giảm cân. Tuy nhiên, cần kết hợp chế độ ăn và vận động hợp lý để quản lý cân nặng. Bạn có thể thêm thực phẩm này vào súp, sinh tố.

Hỗ trợ chức năng gan

Những hợp chất hoạt tính sinh học trong lá mướp đắng hỗ trợ hoạt động chuyển hóa của gan, góp phần bảo vệ tế bào gan. Những người có vấn đề về thận, phụ nữ mang thai đang cho con bú nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi sử dụng thực phẩm.

Lá và quả mướp đắng là thực phẩm có thể hỗ trợ sức khỏe nếu dùng đúng cách và hợp lý. Tuy nhiên, không xem đây là thực phẩm thay thế cho các phương pháp điều trị y khoa.

