Lợi ích của mướp đắng

Ăn mướp đắng có thể hỗ trợ giảm cân, bảo vệ thị lực và tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể.

Mướp đắng (khổ qua) là loài cây có vị thuộc loại đắng nhất trong các loại rau quả. Nhiều người không thích ăn khổ qua vì sợ vị đắng của nó. Tuy nhiên, loại quả này lại có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe.

Hỗ trợ kiểm soát bệnh tiểu đường

Mướp đắng được biết đến với khả năng kiểm soát và hạ thấp lượng đường trong máu. Một số nghiên cứu cũng cho thấy việc ăn mướp đắng sống, hấp thụ chúng dưới dạng bột khô hoặc ở dạng nước trái cây đều có thể giúp kiểm soát bệnh tiểu đường.

Theo các nhà khoa học lý giải, lợi ích này là do chiết xuất mướp đắng thường có tác dụng tương tự như insulin động vật. Ngoài ra, hàm lượng saponin, alkaloid và polyphenol trong quả này cũng chịu trách nhiệm tăng khả năng dung nạp insulin và hấp thu glucose. Do đó, mướp đắng sẽ làm giảm lượng đường trong máu thông qua việc tăng chuyển hóa glucose.

Giảm cân

Cùng với khả năng chuyển hóa glucose, mướp đắng còn có tác dụng chuyển hóa lipid. Các chuyên gia cho biết, loại thực phẩm này có thể làm giảm sự tích tụ chất béo bằng cách điều chỉnh giảm các gen chịu trách nhiệm tạo ra các tế bào mỡ mới.

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy chiết xuất dầu từ hạt mướp đắng cũng có thể tiêu diệt có chọn lọc các tế bào mỡ (tế bào lưu trữ chất béo). Điều này là do nó chứa các phân tử như triterpenoid glycoside, alkaloid, flavonoid, polyphenol, carotenoid và axit béo ngăn ngừa tình trạng viêm mô mỡ, thường liên quan đến rối loạn chuyển hóa.

Khổ qua rất tốt cho sức khỏe. Ảnh: Freepik

Tăng cường hệ miễn dịch

Mướp đắng có chứa Momordica anti-human immuno virus protein (MAP30). Loại protein này đã được chứng minh có khả năng hỗ trợ hệ thống miễn dịch bằng cách ức chế sự lây nhiễm HIV của tế bào lympho T; đồng thời tăng sản xuất globulin miễn dịch của tế bào B.

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng phát hiện trong mướp đắng chứa nhiều hoạt chất sinh học có tác dụng kháng khuẩn. Do đó, chúng có thể giúp chống nhiễm trùng do các loại vi khuẩn khác nhau gây ra như E. coli , Heliobacter , Staphylococcus và Salmonella,...

Tốt cho gan

Muớp đắng có thể tăng cường hệ thống chống oxy hóa của cơ thể thông qua các enzyme nội tại như catalase và superoxide dismutase. Những chất này có thể ngăn chặn tổn thương gan do thói quen uống rượu gây ra. Bên cạnh đó, mướp đắng còn có khả năng tăng cường miễn dịch cho gan hiệu quả và duy trì hoạt động bình thường của gan. Điều này là do hàm lượng vitamin C chứa trong loại quả này.

Giảm táo bón

Ăn mướp đắng được cho thấy là giải pháp giúp cơ thể dễ đi đại tiện. Nguyên nhân do loại thực phẩm này có chứa rất nhiều chất xơ giúp kích thích nhuận tràng. Thông thường, cứ trong 100 g mướp đắng sẽ có 2 g chất xơ. Do đó, việc bổ sung mướp đắng vào chế độ ăn có thể làm giảm táo bón, tăng cường nhu động ruột. Từ đó giúp việc đại tiện được dễ dàng hơn, tránh gây xuất huyết búi trĩ.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch

Các nghiên cứu đã chứng minh khả năng chiết xuất mướp đắng làm giảm mức cholesterol bằng cách thúc đẩy bài tiết cholesterol thông qua axit mật. Hơn nữa, thói quen ăn nhiều trái cây và rau củ cũng được chứng minh có khả năng tăng cường sức khỏe tim mạch qua việc cung cấp chất xơ, kali và các vitamin chống oxy hóa.

Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Hầu như tất cả các bộ phận của cây mướp đắng đều có đặc tính chống ung thư. Cụ thể, chiết xuất của loại quả này có thể ức chế sự phát triển của tế bào ung thư bằng cách kích hoạt apoptosis. Đây là cơ chế thường được lập trình của tế bào chết, khi có sự kích thích nhất định sẽ được áp dụng cho một tế bào, gen của nó tạo ra khả năng tự hủy diệt và tế bào chết.

Bên cạnh đó, dầu hạt của mướp đắng còn chứa các axit béo hoạt tính sinh học cản trở sự phát triển của các dòng tế bào ung thư vú và ung thư gan. Theo Life Hack, mướp đắng cũng có thể làm gián đoạn quá trình sản xuất glucose, gây ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tuyến tụy.

Bảo vệ thị lực

Vitamin A trong mướp đắng có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt, như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD). Cụ thể, lutein và zeaxanthin được biết là tích tụ trong võng mạc, cung cấp sự bảo vệ cục bộ chống lại tổn thương oxy hóa. Hơn nữa, mướp đắng có chứa vitamin E và C cũng có liên quan đến việc ngăn ngừa AMD.

Theo các chuyên gia về dinh dưỡng, mướp đắng mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe khi ăn với lượng được khuyến nghị để tránh bị khó tiêu và tiêu chảy. Cụ thể, mỗi người không dùng nhiều hơn 3-15 g mướp đắng dạng sấy khô hoặc dạng bột trong một ngày. Nếu uống dưới dạng nước trái cây tươi, hãy giới hạn từ 100-200 ml mỗi ngày. Nếu muốn sử dụng chiết xuất mướp đắng, hãy sử dụng trong khoảng từ 100-200 mg và không dùng quá ba lần một ngày.

Ngoài ra, các chuyên gia y tế khuyên phụ nữ mang thai nên tránh ăn mướp đắng vì nó có thể gây ra các cơn co thắt sớm và sẩy thai. Bên cạnh đó, những người dùng thuốc có chất cytochrome P450 và P-glycoprotein cũng không nên tiêu thụ mướp đắng. Đặc biệt, những người dùng insulin hoặc thuốc trị tiểu đường cũng cần thận trọng vì mướp đắng có thể làm giảm lượng đường trong máu đột ngột. Nguy hiểm hơn, người bị suy nhược cơ thể nên tránh ăn mướp đắng, bởi loại quả này có thể làm giảm lượng đường trong máu và khiến họ cảm thấy chóng mặt hoặc ngất xỉu.

Huyền My (Theo Verywell Fit, Medicine.net)