Lợi ích của dưa hấu với tim mạch

Các nghiên cứu gần đây cho thấy ăn dưa hấu giúp giảm lượng axit béo bão hòa, đường bổ sung, cải thiện sức khỏe tim mạch.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Chất dinh dưỡng phân tích dữ liệu từ hơn 56.000 người tham gia cho thấy người lớn tiêu thụ trung bình 125 g dưa hấu một ngày, còn trẻ em là 162 g một ngày. Có 98% người tham gia ăn dưa hấu, còn lại uống nước ép. Kết quả, những tiêu thụ dưa hấu hấp thụ chất xơ, magiê, kali, vitamin A cao hơn 5% so với những người không ăn. Những người này cũng có lượng đường bổ sung và tổng lượng axit béo bão hòa thấp hơn 5%.

Nhìn chung, những người ăn dưa hấu và các loại trái cây giúp giảm tiêu thụ đồ uống ngọt hoặc thức ăn có hàm lượng đường fructose cao.

Dưa hấu là trái cây giải nhiệt mùa hè và có nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh: Freepik

Một nghiên cứu khác, trên 18 đàn ông và phụ nữ khỏe mạnh, trung bình 23 tuổi, nặng 66-67 kg. Những người tham gia uống ngẫu nhiên 500 ml nước ép dưa hấu hoặc giả dược mỗi ngày, kéo dài 2 tuần. Kết quả, dưa hấu có tác dụng cải thiện chứng rối loạn chức năng tự chủ, là bệnh xảy ra khi hệ thống thần kinh tự chủ bị tổn thương do các bệnh chuyển hóa liên quan tới tim.

Theo tiến sĩ Kelly Johnson-Arbor, đồng giám đốc y tế và giám đốc điều hành tạm thời tại Trung tâm Chất độc Quốc gia Mỹ, nước ép dưa hấu chứa một lượng lớn tiền chất axit nitric, song cũng có các chất chống oxy hóa ví dụ vitamin C. Do đó, dưa hấu có thể ảnh hưởng đến oxit nitric, là chất gây ảnh hưởng tới nhịp tim, chức năng và lưu lượng máu. Tuy nhiên, cơ chế hoạt động chính xác của nước ép dưa hấu trong việc kiểm soát sự thay đổi nhịp tim không được xác định rõ ràng trong nghiên cứu này, do đó vẫn cần làm rõ hơn.

Ngoài ra, các nhà khoa học cũng cần nghiên cứu thêm để xem những phát hiện này có thể áp dụng cho người bệnh béo phì, bệnh tim tiềm ẩn hay không.

Tuy nhiên, dưa hấu có hàm lượng đường cao, do đó chưa được nhiều người coi là một phần của chế độ ăn uống tốt cho tim mạch. Các chuyên gia cho rằng đường trong trái cây tác động tới lượng đường trong máu ít hơn so với đường từ các nguồn khác. Hàm lượng nước và chất xơ cao trong trái cây cũng có thể giảm thiểu tác động với đường huyết khi được tiêu thụ ở mức vừa phải.

Bên cạnh đó, dưa hấu chứa nhiều hoạt chất sinh học tốt cho tim mạch, ví dụ lycopene mang đặc tính chống oxy hóa và liên quan tới giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành và đột quỵ. Hàm lượng kali cao trong dưa hấu có thể giúp điều chỉnh huyết áp, có nhiều nước giúp duy trì chất lỏng trong máu và giảm huyết khối. Vitamin C trong dưa hấu hỗ trợ mô, duy trì tính toàn vẹn của mạch máu.

Ngoài dưa hấu, các chuyên gia cũng khuyến cáo mọi người ăn nhiều trái cây hơn mỗi ngày để bổ sung chất chống viêm, chất xơ và nước. Trái cây giúp cải thiện chức năng tim, não, da và giảm nguy cơ mắc ung thư, tăng sức khỏe tiêu hóa.

Chi Lê (Theo Medical News Today)