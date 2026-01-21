Lợi ích của đọc sách với não bộ

Đọc sách mỗi ngày có thể làm chậm suy giảm nhận thức, cải thiện chất lượng giấc ngủ, giảm căng thẳng và mang lại nhiều lợi ích khác cho sức khỏe tinh thần.

Làm chậm quá trình suy giảm nhận thức

Đọc sách đòi hỏi não bộ phải ghi nhớ, suy luận, học hỏi và tập trung liên tục. Những người thường xuyên đọc sách có thể duy trì khả năng nhận thức, tư duy tốt hơn khi về già so với những người không đọc sách. Đọc sách kích thích não bộ hoạt động, tăng dự trữ nhận thức, giúp não thích nghi tốt hơn với những thay đổi do tuổi tác hoặc tổn thương, từ đó làm giảm nguy cơ suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi.

Giảm căng thẳng

Đọc sách là một trong những cách lành mạnh hỗ trợ thư giãn và thoát khỏi những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày. Việc đọc có tác động tích cực đến trí nhớ và quá trình củng cố nhận thức - khi não bộ chuyển ký ức ngắn hạn thành ký ức dài hạn. Lựa chọn các thể loại sách nhẹ nhàng, tích cực như tiểu thuyết hoặc truyện vui có thể cải thiện sức khỏe tinh thần và thúc đẩy cảm xúc tích cực.

Đọc sách trước khi ngủ giúp thư giãn. Ảnh được tạo bởi AI

Thư giãn trước khi ngủ

Đọc sách vào buổi tối có thể mang lại nhiều lợi ích cho giấc ngủ. Đây là hoạt động ít tiêu tốn năng lượng, giúp cơ thể thư giãn, hỗ trợ ngủ sâu và lâu hơn, giảm mất ngủ hoặc thức giấc giữa đêm. Đọc sách còn có tác dụng thư giãn thể chất, làm chậm nhịp tim và giảm căng thẳng cơ bắp. Nên ưu tiên đọc sách giấy thay vì sách điện tử để hạn chế tiếp xúc với ánh sáng xanh và giảm sử dụng màn hình, từ đó tránh làm gián đoạn chất lượng giấc ngủ.

Tăng cường trí thông minh

Đọc sách góp phần tăng cường trí thông minh và khả năng học hỏi nhờ kích thích não bộ hoạt động linh hoạt hơn. Hoạt động này giống như một hình thức "tập luyện" cho não, cải thiện tư duy, khả năng phân tích, ghi nhớ và tập trung.

Trẻ em đọc sớm và có kỹ năng đọc tốt thường phát triển vốn từ vựng nhanh, học tập hiệu quả và ghi nhớ tốt hơn. Bên cạnh đó, đọc sách còn nâng cao kỹ năng xã hội, mở rộng hiểu biết về đời sống và hành vi con người, đồng thời tăng khả năng đồng cảm.

Để hình thành thói quen đọc sách, nên bắt đầu với những cuốn sách ngắn, nội dung dễ hiểu như báo, tạp chí hoặc truyện ngắn. Có thể đặt mục tiêu đọc 10-20 trang mỗi ngày và tăng dần theo thời gian. Nên dành một khung giờ cố định trong ngày, khoảng 15-20 phút vào buổi sáng hoặc buổi tối để đọc sách. Nếu có điều kiện, việc tham gia câu lạc bộ đọc sách sẽ tạo thêm động lực và cơ hội trao đổi. Khi đọc, hãy chọn không gian yên tĩnh, thoải mái để nâng cao hiệu quả thư giãn và hỗ trợ giấc ngủ.

Anh Chi (Theo Very Well Health)