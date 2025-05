Lợi ích của củ nghệ với người bệnh tiểu đường

Nghệ là gia vị có đặc tính giảm viêm, hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu của người bệnh tiểu đường.

Insulin là một loại hormone đưa glucose (đường) từ máu vào các tế bào để sử dụng làm năng lượng. Khi không có đủ insulin cho quá trình này, đường huyết dễ tăng cao đột ngột, gây rối loạn chuyển hóa và viêm. Thành phần chính của nghệ là curcumin, có tác dụng giảm viêm, đặc tính chống oxy hóa hỗ trợ ngăn ngừa hoặc điều trị bệnh tiểu đường type 2 cùng với nhiều tình trạng sức khỏe khác. Củ nghệ được sử trực tiếp hoặc nghiền làm bột, thuốc viên.

Giảm viêm và chống oxy hóa

Viêm mạn tính gây ra nhiều tình trạng sức khỏe, trong đó có tiểu đường type 2. Nếu không kiểm soát đường huyết ổn định, người bệnh tiểu đường có nguy cơ biến chứng viêm nặng. Đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của curcumin có thể giúp kiểm soát các tế bào phân chia. Curcurmin cũng làm tăng hoạt động của các enzyme như lipid peroxide và glutathione peroxidase, giúp phá vỡ các gốc tự do có hại, ngăn ngừa tổn thương.

Không làm tăng đường huyết

Chỉ số đường huyết của nghệ thấp nên dường như không tác động đến lượng đường trong máu khi tiêu thụ. Ngược lại, chất curcumin trong nghệ không chỉ giúp điều chỉnh quá trình chuyển hóa lipid, giảm tình trạng kháng insulin.

Cải thiện cơn đau

Đau là triệu chứng quen thuộc của người bệnh tiểu đường. Do đó, bổ sung curcumin có thể cải thiện đáng kể tình trạng viêm và các triệu chứng liên quan như đau nhức. Curcumin có thể hiệu quả với bệnh tiểu đường nếu sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng vì nghệ có thể ảnh hưởng đến các loại thuốc khác.

Điều chỉnh quá trình trao đổi chất

Quá trình chuyển hóa bị thay đổi liên quan đến bệnh tiểu đường có thể dẫn đến hội chứng chuyển hóa. Hội chứng chuyển hóa bao gồm tình trạng kháng insulin, lượng đường trong máu cao, huyết áp cao, cholesterol lipoprotein tỷ trọng cao (HDL) thấp, cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL) cao, triglyceride tăng và béo phì.

Curcumin có thể giúp điều chỉnh quá trình chuyển hóa lipid ở người mắc bệnh tiểu đường bằng cách thay đổi hoạt động của các enzyme tham gia vào quá trình trao đổi chất, từ đó giảm mức triglyceride và cholesterol trong máu. Curcumin còn có tác dụng cải thiện độ nhạy insulin, ức chế sản xuất tế bào mỡ mới và hạ huyết áp.

Phòng biến chứng tiểu đường

Người tiểu đường có nguy cơ biến chứng thần kinh tiểu đường, thận hay mạch máu do tiểu đường. Nguyên nhân do đường huyết tăng khiến tình trạng viêm lan rộng. Củ nghệ chứa cả phenol và flavonoid, hỗ trợ loại bỏ các gốc tự do và làm chậm quá trình oxy hóa gây tổn thương, thúc đẩy quá trình thanh thải creatine và urê ra khỏi cơ thể. Chúng cũng có tác dụng giảm nồng độ albumin, enzyme trong nước tiểu, góp phần ngăn ngừa biến chứng tiểu đường.

Anh Chi (Theo Medical News Today, EveryDay Health)