Lợi ích của choline với sức khỏe

Choline là vi chất thiết yếu giúp tăng cường trí nhớ, hỗ trợ dẫn truyền thần kinh cơ, ổn định tim mạch và tham gia chuyển hóa mỡ tại gan.

Choline đóng vai trò quan trọng trong nhiều chức năng của cơ thể. Thiếu choline có thể gây tổn thương cơ và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. Nhu cầu choline hằng ngày thay đổi tùy theo độ tuổi và giới tính. Phụ nữ trưởng thành cần khoảng 400-550 mg/ngày, phụ nữ mang thai và cho con bú cần lượng cao hơn.

Các thực phẩm giàu choline bao gồm trứng, thịt gà, sữa và cá. Người ăn chay có thể bổ sung choline từ đậu phộng, đậu thận, đậu đen, nấm và các loại rau họ cải như bông cải xanh, rau dền.

Phát triển não bộ

Choline cần thiết cho não bộ trong việc điều hòa trí nhớ, tâm trạng và kiểm soát hoạt động cơ bắp, đồng thời góp phần phòng ngừa các rối loạn phát triển thần kinh. Bổ sung đầy đủ choline cho mẹ và trẻ trong 1.000 ngày đầu đời hỗ trợ phát triển não bộ bình thường, cải thiện chức năng nhận thức.

Tốt cho tim mạch

Bổ sung đầy đủ choline giúp duy trì tim và mạch máu khỏe mạnh. Dưỡng chất này tham gia vào quá trình điều hòa huyết áp. Huyết áp cao thường diễn tiến âm thầm nhưng có thể gây tổn thương nghiêm trọng cho cơ thể, làm tăng nguy cơ đột quỵ, nhồi máu cơ tim và suy thận. Nhiều nghiên cứu cho thấy hấp thụ đủ choline có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch thấp hơn.

Giảm lo âu, trầm cảm

Tăng cường choline trong chế độ ăn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tinh thần. Choline tham gia vào quá trình tổng hợp các chất dẫn truyền thần kinh, từ đó góp phần giảm nguy cơ lo âu và trầm cảm.

Phòng ngừa gan nhiễm mỡ

Chế độ ăn giàu choline góp phần duy trì chức năng gan khỏe mạnh và phòng ngừa gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Dưỡng chất này cần thiết cho việc vận chuyển chất béo ra khỏi gan. Khi cơ thể thiếu choline, chất béo dễ tích tụ trong gan, làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Giúp xương khỏe mạnh

Thực phẩm giàu choline có thể làm giảm nồng độ homocysteine - một axit amin liên quan đến nguy cơ tim mạch và loãng xương. Những người bổ sung đủ choline thường có mật độ xương cao hơn.

Giống như các dưỡng chất khác, tiêu thụ quá nhiều choline có thể gây tác dụng không mong muốn như mùi cơ thể tanh, buồn nôn, nôn, tăng tiết mồ hôi và nước bọt, hạ huyết áp hoặc nhiễm độc gan. Dư thừa choline cũng có liên quan đến việc tăng sản xuất Tmao - hợp chất làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)