Lợi ích của âm nhạc với người mắc bệnh Alzheimer

Âm nhạc giúp người bệnh Alzheimer nâng cao tâm trạng, tăng trí nhớ, giảm lo âu trầm cảm.

Bệnh Alzheimer chủ yếu xảy ra ở người trên 65 tuổi, nhưng 10% người mắc Alzheimer có dấu hiệu khởi phát bệnh sớm ở độ tuổi 30-40. Căn bệnh này khó chữa bằng thuốc, một số phương pháp điều trị hướng đến mục tiêu kiểm soát các triệu chứng bệnh. Âm nhạc có thể hỗ trợ giảm nhẹ triệu chứng bệnh Alzheimer bằng cách kết nối mọi người với nhau, kích thích sự hưng phấn bộ não.

Nâng cao tâm trạng: âm nhạc giúp mọi người cảm thấy dễ chịu, thư giãn, cải thiện tư duy. Trong y học, với đặc tính nâng cao tâm trạng, nó là một hình thức trị liệu đặc biệt. Liệu pháp âm nhạc được sử dụng để cải thiện sức khỏe tâm thần, tăng cảm giác hạnh phúc của một người.

Âm nhạc có thể giúp mọi người thay đổi tâm trạng. Ảnh: Freepik

Tăng khả năng ghi nhớ: mất trí nhớ là một trong những triệu chứng rõ ràng và thách thức của bệnh Alzheimer. Một phân tích tổng hợp công bố trên chuyên san Alzheimer Disease and Associated Disorders (Mỹ) vào tháng 8/2022, đã tìm thấy mối liên hệ giữa âm nhạc và sa sút trí tuệ. Sau 12 tuần sử dụng phương pháp can thiệp kéo dài, các chuyên gia đã đánh giá tác động tổng thể của trị liệu bằng âm nhạc đối với những người sa sút trí tuệ. Liệu pháp bao gồm các buổi hòa nhạc kéo dài 45 phút xen kẽ các buổi nghỉ ngơi sau khi nghe nhạc. Họ nhận thấy, những người mắc sa sút trí tuệ tham gia nghiên cứu bình tĩnh hơn, hòa động hơn và thể hiện hành động giao tiếp bằng mắt tốt hơn so với nhóm đối chứng không tham gia trị liệu.

Âm nhạc giúp ích cho trí nhớ bằng cách kích hoạt một phần não, hoạt động như một phương thức hỗ trợ đối với những người có vấn đề về trí nhớ.

Giảm lo âu và trầm cảm: Alzheimer là căn bệnh khiến người bệnh dễ cảm thấy bị cô lập, dẫn đến trầm cảm. Ngoài vai trò nâng cao tâm trạng, tăng cường trí nhớ, âm nhạc còn giúp người bệnh Alzheimer giảm trầm cảm và lo lắng. Tác dụng của nó tùy thuộc vào từng cá nhân và ở mức độ khác nhau.

Một số người có thể nhớ lời một bài hát mà họ đã không nghe trong nhiều thập kỷ liền. Đó là bởi vì bộ não của có khả năng lưu trữ ký ức âm nhạc trong một khu vực không bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất trí nhớ. Điều này cũng xảy ra trên người mắc bệnh Alzheimer. Cụ thể, căn bệnh này không có xu hướng lấy đi ký ức âm nhạc của người bệnh. Do đó, khi nghe lại những bài hát quen thuộc, não và ký ức liên quan được kích thích.

Một số cách mà người thân có thể hỗ trợ người mắc bệnh Alzheimer, bao gồm:

Mở nhạc mỗi ngày: nếu người thân của bạn mắc bệnh, mỗi ngày hãy dành 2-3 giờ để phát những bài nhạc ho từng yêu thích. Bạn cũng có thể hát cho người thân nghe, chơi nhạc với piano, guitar... để người mắc bệnh Alzheimer cảm thấy sự kết nối và cải thiện tâm trạng.

Hát theo: Người thân cũng có thể cùng các thành viên khác trong gia đình hát theo bài nhạc và khuyến khích người bệnh du dương theo điệu nhạc. Việc tận hưởng những bài hát thường xuyên giúp người cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân Alzheimer.

Anh Chi (Theo Very Well Mind, Medical New Today)