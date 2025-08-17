Lộ tuyến cổ tử cung có gây vô sinh không?

Tôi bị lộ tuyến cổ tử cung thì có nguy cơ vô sinh không? Vợ chồng tôi kết hôn 3 năm chưa có thai nên rất lo lắng. (Ngọc Anh, TP HCM)

Trả lời:

Lộ tuyến cổ tử cung là tình trạng hormone estrogen làm tăng sinh và biệt hóa các tế bào biểu mô tử cung, khiến các tế bào tuyến vốn nằm bên trong cổ tử cung bị lộ ra ngoài. Tình trạng này thường xảy ra vào thời điểm estrogen trong cơ thể tăng cao như giai đoạn dậy thì, mang thai, sử dụng thuốc tránh thai hoặc rụng trứng. Một số trường hợp có thể do yếu tố bẩm sinh.

Lộ tuyến cổ tử cung không trực tiếp gây vô sinh và thường không ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng mang thai cũng như sự phát triển của thai nhi. Tuy nhiên, nếu kèm viêm nhiễm do vi khuẩn, nấm... có thể ảnh hưởng đến môi trường âm đạo và cổ tử cung, gián tiếp làm giảm khả năng thụ thai.

Một số phụ nữ thường nhầm lẫn giữa lộ tuyến cổ tử cung và viêm cổ tử cung. Viêm cổ tử cung là tình trạng viêm nhiễm xảy ra ở cổ tử cung do vi khuẩn lây nhiễm qua đường tình dục như vi khuẩn chlamydia, lậu cầu, virus herpes hoặc dị ứng với bao cao su, dung dịch vệ sinh. Bệnh có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, tăng nguy cơ vô sinh hiếm muộn và nguy cơ ung thư cổ tử cung. Ở phụ nữ đang mang thai, bệnh tăng nguy cơ sảy thai, sinh non.

Bạn nên đến bác sĩ khám, thực hiện các xét nghiệm, siêu âm chụp chiếu cần thiết giúp chẩn đoán chính xác bệnh lý và điều trị dứt điểm trước khi có kế hoạch mang thai. Tùy tình trạng và nguyên nhân gây bệnh, bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Bác sĩ Vân Anh tư vấn phác đồ điều trị cho người bệnh. Ảnh minh họa: Nguyễn Thắng

Vợ chồng bạn kết hôn 3 năm chưa có thai được xác định là vô sinh hiếm muộn. Nguyên nhân có thể xuất phát từ người chồng hoặc người vợ với tỷ lệ tương đương nhau. Khoảng 20% trường hợp vô sinh do cả vợ và chồng hoặc không rõ nguyên nhân. Do đó, vợ chồng bạn nên khám toàn diện để bác sĩ xác định chính xác nguyên nhân để điều trị.

Tại IVF Tâm Anh - Quận 8, phương pháp điều trị hỗ trợ sinh sản thường là bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Năm 2024, tỷ lệ đậu thai sau các lần chuyển phôi tại IVF Tâm Anh là gần 79%, trong đó ở phụ nữ dưới 28 tuổi đạt gần 85%.

ThS.BS Trần Ngọc Vân Anh

Khoa Hỗ trợ sinh sản

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8