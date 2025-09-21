Liệt dây thần kinh số 7 có tự khỏi không?

Tôi bị méo miệng lệch sang phải, nhắm mắt không kín, được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7. Bệnh có thể tự khỏi không, điều trị ra sao? (Thanh Hằng, 34 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Liệt dây thần kinh số 7 là tình trạng dây thần kinh mặt bị tổn thương khiến các cơ mặt yếu hoặc mất vận động. Tình trạng này dễ xảy ra khi bị nhiễm lạnh đột ngột, nhiễm virus cúm hay zona, viêm tai giữa, chấn thương vùng đầu mặt hoặc tổn thương trong não như khối u chèn ép. Triệu chứng phổ biến gồm đột ngột xệ nửa mặt, miệng méo sang bên lành, mắt nhắm không kín, khó nhăn trán, phồng má. Một số trường hợp gặp khó khăn khi ăn uống vì nước dãi chảy ra ngoài, thức ăn dễ rơi khỏi miệng.

Nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng, người bệnh bị liệt dây thần kinh số 7 có thể hồi phục tốt. Khả năng phục hồi phụ thuộc vào mức độ tổn thương, tuổi tác và thời điểm bắt đầu điều trị. Người trẻ, bệnh nhẹ và được chữa sớm thường có thể trở lại gần như bình thường. Ngược lại, bệnh nhân lớn tuổi, liệt nặng kèm theo giảm tiết nước bọt, vị giác và đi khám muộn, nguy cơ để lại di chứng cao.

Người bệnh không nên tự điều trị tại nhà vì bệnh không thể tự khỏi hoàn toàn. Bạn bị méo miệng, mắt nhắm không kín và đã được chẩn đoán liệt dây thần kinh số 7 cần khám chuyên khoa thần kinh để được đánh giá chính xác mức độ tổn thương, chỉ định phương pháp phù hợp.

Bác sĩ theo dõi phẫu thuật u não chèn ép dây thần kinh số 7 bằng kính vi phẫu tích hợp AI. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hiện chưa có phác đồ chung cho tất cả trường hợp, bác sĩ có thể sử dụng thuốc, vật lý trị liệu, các biện pháp bảo vệ mắt hoặc can thiệp phẫu thuật khi cần. Ở giai đoạn cấp tính, bác sĩ có thể kê thuốc giảm viêm, giảm phù nề quanh dây thần kinh trong 1-4 ngày đầu. Nếu mắt không khép kín, người bệnh sẽ được nhỏ thuốc giữ ẩm hoặc có biện pháp bảo vệ giác mạc để tránh loét. Ngoài thuốc, người bệnh có thể được hướng dẫn tập vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và các bài tập phục hồi chức năng cơ mặt khác nhằm cải thiện vận động, giao tiếp, giảm nguy cơ di chứng. Nếu bệnh kéo dài hoặc tái phát, bác sĩ có thể cân nhắc phẫu thuật.

Ngay khi có biểu hiện méo miệng, nếp nhăn trán không đều, mắt nhắm không kín, người bệnh cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Tránh trì hoãn vì làm giảm khả năng hồi phục, tăng nguy cơ biến chứng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, giao tiếp và thẩm mỹ. Thông qua các thiết bị hiện đại, bác sĩ có thể chẩn đoán nguyên nhân chính xác, can thiệp khi cần, giảm tổn thương mô lành và rút ngắn thời gian hồi phục.

ThS.BS.CKII Mai Hoàng Vũ

Khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống

Trung tâm Khoa học Thần kinh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM