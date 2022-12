Liệt dạ dày do tiểu đường và cách điều trị

Liệt dạ dày là một biến chứng phổ biến của bệnh tiểu đường, làm chậm quá trình tiêu hóa thức ăn, gây đau bụng, buồn nôn và nôn.

Bệnh tiểu đường có thể dẫn đến các biến chứng khắp cơ thể, trong đó gây ra các rối loạn về tiêu hóa. Tiểu đường ảnh hưởng đến hệ thống tiêu hóa, với nhiều triệu chứng như ợ nóng, đau dạ dày, tiêu chảy. Ảnh hưởng phổ biến của bệnh tiểu đường đối với hệ tiêu hóa là liệt dạ dày.

Liệt dạ dày còn được gọi là chậm làm rỗng dạ dày, tức sự di chuyển của thức ăn từ dạ dày đến ruột non bị chậm lại hoặc dừng lại dù không có gì cản trở dạ dày hay ruột non. Trong trường hợp này, dây thần kinh phế vị kiểm soát các cơ của dạ dày và ruột non bị tổn thương, dẫn đến chuyển động của thức ăn bị chậm hoặc ngừng lại. Các tế bào khác trong dạ dày cũng có thể bị tổn thương và khiến dạ dày ngừng làm rỗng các chất bên trong.

Liệt dạ dày là một biến chứng phổ biến của bệnh tiểu đường. Liệt dạ dày phổ biến hơn ở người mắc bệnh tiểu đường type 1 và người mắc bệnh tiểu đường type 2 từ 10 năm. Kiểm soát đường huyết kém, mắc bệnh võng mạc (tổn thương mô cảm nhận ánh sáng ở phía sau mắt) hoặc bệnh thần kinh (tổn thương dây thần kinh) là những yếu tố làm tăng tỷ lệ liệt dạ dày do tiểu đường.

Các triệu chứng của liệt dạ dày do tiểu đường như cảm thấy no sớm trong bữa ăn, no lâu hơn sau khi ăn, buồn nôn và nôn mửa, đau bụng, đầy hơi, ợ hơi, ợ nóng, kém ăn... Bác sĩ sẽ thực hiện một số loại xét nghiệm để chẩn đoán liệt dạ dày gồm xét nghiệm máu, xét nghiệm hình ảnh (siêu âm bụng, nội soi đường tiêu hóa), xét nghiệm làm rỗng dạ dày...

Đau bụng là một trong những triệu chứng của liệt dạ dày. Ảnh: Freepik

Kiểm soát tốt lượng đường trong máu là yếu tố quan trọng trong việc làm giảm nguy cơ liệt dạ dày do tiểu đường và giảm cơn đau dạ dày. Người bệnh có thể kiểm soát liệt dạ dày do tiểu đường bằng cách sử dụng thuốc, dinh dưỡng và thực hiện một số thay đổi trong lối sống.

Thuốc: Người mắc chứng liệt dạ dày do tiểu đường nên dùng insulin thông qua tiêm hoặc bơm để quản lý đường huyết thay vì dùng thuốc uống. Vì thuốc uống có thể gây khó chịu cho dạ dày, làm trầm trọng thêm các triệu chứng.

Trong một số trường hợp, để giúp giảm các triệu chứng liệt dạ dày, bác sĩ sẽ kê đơn kết hợp các loại thuốc khác để cải thiện sự di chuyển của thức ăn qua dạ dày, điều trị chứng buồn nôn và nôn; đẩy nhanh quá trình làm rỗng dạ dày và giúp giảm các triệu chứng. Thuốc kháng sinh làm rỗng dạ dày, thuốc chống nôn, chống trầm cảm cũng có thể được kê đơn cho bệnh liệt dạ dày do tiểu đường.

Ăn kiêng và dinh dưỡng: Liệt dạ dày do tiểu đường thường gây thiếu hụt dinh dưỡng. Người bệnh có thể thực hiện một số cách để làm giảm các triệu chứng như ăn các bữa ăn nhỏ thường xuyên hơn thay vì 3 bữa lớn, nhai kỹ và ăn chậm (dành 20-30 phút cho một bữa ăn). Ăn các bữa ăn lỏng hoặc thức ăn hỗn hợp để dạ dày được nghỉ ngơi khi các triệu chứng nặng hơn. Bạn cũng nên xác định và tránh các loại thực phẩm giàu chất xơ khó tiêu hóa, tránh thực phẩm giàu chất béo, ăn thức ăn bổ dưỡng để có đủ năng lượng.

Liệt dạ dày do tiểu đường gây ảnh hưởng lớn đến quá trình tiêu hóa thức ăn, dẫn đến nồng độ đường glucose có thể dao động khó lường. Người mắc bệnh này cần theo dõi đường huyết liên tục nhằm duy trì lượng đường trong máu ở mức tối ưu, tránh rủi ro xảy ra.

Thay đổi lối sống: Liệt dạ dày do tiểu đường thường khó chữa khỏi, nhưng điều chỉnh một số lối sống nhất định có thể giúp bạn sống chung với chứng rối loạn này tốt hơn. Những điều bạn có thể làm giảm thiểu ảnh hưởng của liệt dạ dày: giảm cân nếu thừa cân, không nằm sau ăn, đi dạo sau ăn, trao đổi với bác sĩ tâm lý để được tư vấn giúp vượt qua bệnh mạn tính.

Mai Cat

(Theo Very Well Health)