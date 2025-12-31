Lầm tưởng về tăng động giảm chú ý ở trẻ

Trẻ tăng động giảm chú ý không thể tập trung, luôn hiếu động quá mức và bệnh sẽ tự khỏi theo thời gian là những lầm tưởng thường gặp.

Trẻ tăng động giảm chú ý không thể tập trung

Quan niệm cho rằng trẻ mắc chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) chỉ cần tập trung hơn hoặc hoàn toàn không có khả năng tập trung là chưa đúng. ADHD không phải là vấn đề về tính cách, thái độ hay sự lười biếng. Do não bộ xử lý thông tin theo cách khác, trẻ thường gặp khó khăn trong việc duy trì sự chú ý, đặc biệt với những nhiệm vụ ít hứng thú. Tuy vậy, khi tham gia các hoạt động yêu thích, trẻ vẫn có thể tập trung cao độ và trong thời gian dài, thậm chí hoàn toàn chìm đắm vào sở thích của mình.

Không phải tất cả trẻ mắc ADHD đều hiếu động thái quá

ADHD không chỉ biểu hiện bằng tăng động. Một số trẻ ít hiếu động, thậm chí khá trầm lặng, nhưng lại gặp khó khăn chủ yếu về chú ý như dễ phân tâm, hay quên, thiếu tổ chức, nghe không kỹ và thường không hoàn thành nhiệm vụ. ADHD được chia thành ba thể khác nhau, biểu hiện tăng động có thể giảm dần theo tuổi hoặc bệnh chủ yếu ảnh hưởng đến khả năng tập trung.

ADHD chỉ ảnh hưởng đến bé trai

Quan niệm này chưa đúng. Bé gái cũng có thể mắc ADHD nhưng biểu hiện thường khác so với bé trai. Trẻ gái mắc ADHD thường ít hiếu động, ít bốc đồng hơn, thay vào đó là các dấu hiệu kém chú ý, mơ màng, dễ phân tâm. Vì triệu chứng thường kín đáo và không rõ rệt, ADHD ở bé gái dễ bị bỏ qua, dẫn đến chẩn đoán và hỗ trợ bị trì hoãn.

Trẻ mắc ADHD sẽ tự khỏi

Một số triệu chứng ADHD có thể giảm dần hoặc thay đổi khi trẻ lớn lên và học được các kỹ năng thích nghi, nhưng rối loạn này thường kéo dài đến tuổi trưởng thành. Chẳng hạn, biểu hiện tăng động có thể giảm theo thời gian, trong khi các khó khăn về chức năng điều hành, lập kế hoạch, kiểm soát cảm xúc và hành vi vẫn có thể tồn tại.

Để hỗ trợ trẻ, cha mẹ nên xây dựng thói quen sinh hoạt đều đặn, chia nhỏ nhiệm vụ, tạo môi trường học tập yên tĩnh và hạn chế thời gian con tiếp xúc với thiết bị điện tử. Khuyến khích trẻ vận động, vui chơi ngoài trời và khen thưởng tích cực khi trẻ hoàn thành nhiệm vụ giúp cải thiện hành vi. Đồng thời, gia đình cần phối hợp chặt chẽ với nhà trường và bác sĩ để giáo dục phù hợp. Chế độ ăn uống cân đối, ngủ đủ giấc, tránh caffeine, giảm thực phẩm chế biến cũng góp phần giúp trẻ kiểm soát triệu chứng tốt hơn.

