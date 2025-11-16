Làm thế nào giảm đau do ung thư giai đoạn cuối?

Ông tôi bị ung thư phổi giai đoạn cuối, lúc đau dữ dội, lúc âm ỉ. Nhờ bác sĩ tư vấn cách nào giúp ông giảm đau? (Ngọc Hà, Vĩnh Long)

Trả lời:

Người bệnh ung thư giai đoạn cuối thường đau kéo dài, ảnh hưởng đến thể chất cũng như tinh thần. Các cơn đau đa dạng với nhiều nguyên nhân khác nhau như đau thân thể, đau nội tạng, đau do căn nguyên thần kinh... Một số cách có thể giúp người bệnh giảm đau gồm:

Dùng thuốc như thuốc uống, tiêm, truyền dịch hoặc dán lên da. Các loại thuốc giảm đau thường được dùng như kháng viêm giảm đau (nhóm NSAIDs), thuốc giảm đau mạnh (nhóm opioid)...

Bác sĩ có thể chỉ định các thuốc hỗ trợ như kháng viêm, an thần, chống co giật, giãn cơ hoặc thuốc làm chậm quá trình hủy xương để nâng cao hiệu quả giảm đau. Với người bị đau do ung thư di căn vào xương, bác sĩ có thể chỉ định dùng các chất phóng xạ để điều trị cơn đau từ bên trong.

Bác sĩ Sỹ tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Phẫu thuật hỗ trợ giảm nhẹ triệu chứng đau cho người bệnh. Bác sĩ lấy bớt phần khối u ra khỏi những vùng bị ảnh hưởng, từ đó giảm áp lực lên các cơ quan hoặc dây thần kinh, giúp làm dịu cơn đau và cải thiện khả năng hoạt động của cơ thể.

Bác sĩ có thể thực hiện các thủ thuật nhỏ để làm giảm tắc nghẽn trong cơ thể như đặt ống dẫn, cắt đường truyền thần kinh hoặc tạo đường thoát cho chất thải ra ngoài cơ thể (như làm hậu môn nhân tạo, mở thận ra da, mở bàng quang ra da) giúp người bệnh dễ chịu hơn trong quá trình chăm sóc giảm nhẹ.

Xạ trị giúp làm nhỏ khối u, giảm đau, hạn chế chảy máu, cải thiện triệu chứng khó chịu, nhất là khi tế bào ung thư lan đến xương hoặc gây loét, đau dữ dội. Trong điều trị giảm đau, bác sĩ thường sử dụng phác đồ liều thấp, liệu trình ngắn.

Các phương pháp khác như tập phục hồi chức năng, thiền định, massage, châm cứu, tâm lý, hỗ trợ xã hội... cũng góp phần giúp người bệnh ung thư giai đoạn cuối giảm đau. Bạn có thể đưa ông đến bệnh viện để được chăm sóc giảm nhẹ. Tùy nguyên nhân gây đau, bác sĩ có phương pháp giảm đau phù hợp.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tiến Sỹ

Khoa Ung Bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM