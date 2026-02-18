Làm gì tránh hóc dị vật mũi họng ngày Tết?

Năm ngoái con tôi bị hóc dị vật dịp Tết, được xử lý kịp thời. Nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi làm thế nào nhận biết sớm, có cách nào hạn chế tình trạng này trong những ngày đầu Xuân không?

Trả lời:

Dị vật tai mũi họng là bất kỳ vật thể lạ nào từ ngoài cơ thể lọt và mắc kẹt trong tai, mũi, họng, đường thở, gây nguy cơ tổn thương, viêm nhiễm, tắc nghẽn hoặc có thể tử vong. Đây là tình trạng cấp cứu thường gặp ở cả trẻ em và người lớn.

Trong mỗi dịp Tết, số ca mắc dị vật tai mũi họng thường có xu hướng gia tăng. Bởi mọi người, nhất là trẻ em được ăn nhiều loại kẹo, hạt như hạt dưa, hướng dương. Trẻ cũng được nghỉ học, tiếp xúc với các loại đồ chơi kích thước nhỏ, trong khi người lớn bận rộn tiếp khách, dọn dẹp, ít có thời gian để mắt đến con.

Dị vật trong mũi, tai có thể nằm âm thầm trong nhiều giờ, nhiều ngày, đến khi xuất hiện triệu chứng bất thường mới được phát hiện. Nếu để lâu, chúng có thể gây ra nhiều biến chứng. Trẻ có dị vật trong mũi thường biểu hiện đau mũi, nghẹt mũi một bên, chảy dịch mũi hôi, đôi khi lẫn máu hoặc mủ. Giai đoạn muộn có thể sưng nề vùng mặt một bên hoặc triệu chứng lan sang mũi còn lại.

Hóc dị vật đường thở gây ra do xương gà, cá cũng thường xảy ra trong dịp Tết do đây là thời điểm có nhiều bữa tiệc, nhiều người có thói quen vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa...

Cảm giác vướng rõ ràng sau khi ăn có thể do hóc dị vật. Ảnh được tạo bởi AI

Để phòng tránh dị vật tai mũi họng trong dịp Tết, gia đình cần chú ý không cho trẻ chơi đồ chơi có chi tiết nhỏ, pin rời. Hạn chế để trẻ ăn các loại hạt nhỏ. Hướng dẫn trẻ không cho vật lạ vào mũi, tai, miệng, đồng thời tránh thói quen ngoáy tai bằng vật cứng hoặc tăm bông. Trong bữa ăn, nên nhai kỹ, ăn chậm, hạn chế nói chuyện hoặc cười đùa khi ăn, cẩn trọng với những món ăn có xương hoặc vỏ cứng.

Khi có các dấu hiệu nghi hóc dị vật như nuốt vướng, đau họng, ho sặc sụa, tím tái, khó thở... cần đến ngay cơ sở y tế có chuyên khoa tai mũi họng để được khám và xử trí bằng dụng cụ chuyên dụng, đảm bảo an toàn. Không tự ý chữa bằng các mẹo dân gian như nuốt cơm, uống nước, đập mạnh vào đầu, ngực... vì có thể đẩy dị vật vào sâu hơn.

Thạc sĩ, bác sĩ Triệu Thị Ngọc Anh

Trung tâm Tai Mũi Họng

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội