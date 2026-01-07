Đau họng tưởng viêm amidan hóa ung thư

TP HCMÔng Đương, 65 tuổi, đau họng, nổi hạch cổ cách đây ba tháng, tưởng viêm amidan song bác sĩ chẩn đoán ung thư giai đoạn trễ.

Kết quả nội soi tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy amidan của ông Đương viêm sung huyết, có u và mủ. Siêu âm cổ bệnh nhân phát hiện nhiều hạch kích thước từ 0,5 cm đến 3 cm, phản âm kém, mất rốn hạch. Kết quả chụp MRI ghi nhận khối u choán chỗ vùng amidan. Vùng dưới hàm và dọc bó mạch cảnh hai bên có hạch kèm tình trạng hoại tử, thâm nhiễm mỡ, kích thước hơn 5 cm. Kết quả sinh thiết amidan ghi nhận ung thư biểu mô dạng tế bào vảy.

ThS.BS Nguyễn Tiến Sỹ, khoa Ung Bướu, Trung tâm Ung Bướu, chẩn đoán ông Đương bị ung thư amidan khẩu hầu bên trái giai đoạn 4. Tế bào ác tính xâm lấn lưỡi, di căn hạch, có hạch chèn ép, xâm lấn tĩnh mạch cảnh. Nhuộm hóa mô miễn dịch tế bào ung thư thấy có virus HPV - một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây ung thư amidan. Virus HPV có thể xâm nhập vào tế bào biểu mô của vùng hầu họng, trong đó có amiđan, gây ra những thay đổi bất thường kéo dài, dẫn đến ung thư.

Theo bác sĩ Sỹ, ung thư amidan thường tiến triển âm thầm, triệu chứng không điển hình, khiến người bệnh dễ nhầm lẫn với viêm họng, viêm amidan lành tính. Ông Đương được phát hiện bệnh ở giai đoạn trễ, khối u đã lớn, gây chảy máu, đau lan lên tai và nổi hạch cổ. Do đó, tiên lượng điều trị phức tạp, kéo dài hơn các giai đoạn sớm.

Sau hội chẩn, các bác sĩ chỉ định hóa xạ trị đồng thời khoảng 14 tuần nhằm tiêu diệt khối u và ngăn chặn tế bào ác tính di căn. Ông Đương tuân thủ phác đồ, đáp ứng tốt, sức khỏe cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ Sỹ tư vấn cho ông Đương trong ngày tái khám. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Amidan là tổ chức bạch huyết lớn của cơ thể gồm hai tuyến nằm ở hai bên thành họng. Amidan tạo kháng thể chống lại các tác nhân gây hại xâm nhập, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống miễn dịch. Ung thư amidan xảy ra khi các tế bào trong amidan phát triển tăng sinh bất thường, hình thành khối u ác tính. Bệnh thường gặp ở nam giới độ tuổi 50-60.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây ra ung thư này song một số yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, uống rượu bia, suy giảm miễn dịch, nhiễm trùng, di truyền, nhiễm virus HPV... Triệu chứng nhiễm virus HPV ở miệng tùy thuộc vào type virus người bệnh mắc phải. Người bệnh có thể xuất hiện mụn trắng, hồng, màu thịt hoặc màu đỏ trong khoang miệng, phát triển chậm và thường không đau. Hiện, chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu HPV. Tuy nhiên, phát hiện sớm giúp người bệnh tăng cường các biện pháp phòng ngừa và tầm soát ung thư.

Bác sĩ khuyến cáo tiêm vaccine ngừa HPV, quan hệ tình dục an toàn; hạn chế hoặc bỏ rượu bia, thuốc lá để phòng bệnh. Xây dựng lối sống lành mạnh với quan hệ tình dục an toàn, đồng thời hạn chế hoặc từ bỏ hoàn toàn rượu bia và thuốc lá.

Khi bị đau họng, đau răng dai dẳng, nổi hạch cổ kéo dài trên hai tuần, người bệnh nên đến bệnh viện có chuyên khoa Ung Bướu để được kiểm tra. Khám sức khỏe, kiểm tra vùng đầu cổ giúp phát hiện những bất thường sớm, điều trị kịp thời.

Bảo Trâm

*Tên nhân vật đã được thay đổi