Làm gì phòng ung thư dạ dày khi nhiễm HP?

Xét nghiệm hơi thở của tôi dương tính với vi khuẩn HP, tôi cần làm gì để phòng ung thư dạ dày? (Đức Tiến, 32 tuổi)

Trả lời:

Vi khuẩn Helicobacter pylori (HP) là một loại vi khuẩn gram âm, hình xoắn ốc, có khả năng trung hòa acid để sống sót trong lớp nhầy bao phủ niêm mạc dạ dày. Vi khuẩn HP là yếu tố nguy cơ gây ung thư biểu mô tuyến dạ dày, nhưng không phải mọi trường hợp nhiễm HP đều dẫn đến ung thư.

Khi ở trong dạ dày, vi khuẩn HP bám vào biểu mô, tiết độc tố, gây viêm. Tình trạng viêm mạn tính làm tổn thương DNA, rối loạn quá trình tái tạo tế bào, gây teo niêm mạc và dị sản, loạn sản. Cuối cùng, các đột biến DNA không được sửa chữa khiến tế bào dạ dày tăng sinh bất thường dẫn đến ung thư.

Bạn đã xét nghiệm vi khuẩn HP cho kết quả dương tính, bác sĩ chỉ định điều trị ngay kể cả khi chưa có loét dạ dày nhằm giảm nguy cơ viêm loét, xuất huyết tiêu hóa cũng như các biến chứng liên quan. Bạn cần tuân thủ tuyệt đối phác đồ điều trị của bác sĩ, không bỏ liều, không tự ý dừng thuốc giữa chừng vì có thể làm vi khuẩn HP kháng thuốc, tái phát mạnh hơn. Hết phác đồ, bạn cần tái khám để xét nghiệm lại vi khuẩn HP. Nếu vẫn còn dương tính, bác sĩ điều chỉnh phác đồ để tiếp tục diệt trừ hoàn toàn vi khuẩn.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân ung thư dạ dày. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Nếu HP đã được diệt trừ, người bệnh vẫn nên tái khám để nội soi dạ dày định kỳ 1-2 năm một lần hoặc ngay khi có triệu chứng như đau thượng vị (đau vùng bụng trên rốn) kéo dài, đầy hơi, khó tiêu, sụt cân.

Bạn nên phòng ngừa tái nhiễm vi khuẩn HP bằng cách ăn chín uống sôi, tránh dùng chung đồ dùng ăn uống, rửa tay thường xuyên, tránh hôn hoặc dùng chung bàn chải đánh răng khi đang nhiễm HP.

Ngoài vi khuẩn HP, nhiều yếu tố lối sống có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư dạ dày như hút thuốc lá, uống rượu bia, ăn chế độ ăn nhiều muối, đồ muối chua, thịt hun khói... Duy trì chế độ ăn lành mạnh gồm ăn đúng bữa với nhiều rau xanh, hoa quả tươi chứa chất chống oxy hóa, chất xơ góp phần bảo vệ niêm mạc dạ dày. Ưu tiên cá béo vì chứa axit omega-3 có tác dụng kháng viêm. Hạn chế thực phẩm muối chua, hun khói, nướng cháy chứa nhiều nitrit hoặc nitrosamine vì chúng có thể làm tăng nguy cơ ung thư dạ dày.

Bạn không nên hút thuốc lá, hạn chế uống rượu bia cũng như ăn đồ cay nóng hoặc quá chua để tránh làm tổn thương niêm mạc dạ dày. Kiểm soát căng thẳng, ngủ đủ giấc, tập thể dục mỗi ngày giúp tăng cường miễn dịch, giảm nguy cơ mắc ung thư dạ dày.

PGS.TS.BS Ngô Thị Tính

Khoa Ung bướu

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội