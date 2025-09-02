Làm gì ngăn trào ngược dạ dày tái phát khi chơi lễ?

Tôi bị trào ngược dạ dày thực quản, uống thuốc đỡ nhưng dễ tái lại. Dịp lễ này gia đình đi du lịch, tôi nên làm gì phòng bệnh tái phát? (Linh, TP HCM)

Trả lời:

Trào ngược dạ dày thực quản (GERD) là bệnh lý về đường tiêu hóa phổ biến. Axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản (phần ống nối từ miệng đến dạ dày) khiến cho lớp niêm mạc thực quản bị kích thích, gây ra các triệu chứng khó chịu như ợ nóng, ợ hơi, ợ chua, buồn nôn và có thể nôn ra thức ăn hoặc dịch vị nếu ăn quá no hoặc nằm liền sau ăn. Người bệnh cũng có thể đau tức ngực ở vùng thượng vị (trên rốn), đau họng, ho kéo dài và khàn tiếng, đắng miệng.

Bệnh tiến triển nặng với tần suất liên tục gây ra phù nề, sưng tấy niêm mạc thực quản. Người bệnh có thể có cảm giác khó nuốt, vướng hoặc cảm giác như một cục nghẹn ở cổ.

Nếu bạn có tiền sử trào ngược dạ dày thực quản cần lưu ý những điều dưới đây:

Mang theo thuốc điều trị theo toa như thuốc kháng axit, thuốc ức chế bơm proton... và một ít thuốc dự phòng. Dùng thuốc theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự ý uống thuốc nếu chưa có chỉ định.

Chuẩn bị đồ ăn nhẹ lành mạnh không gây trào ngược như bánh quy không đường, chuối hoặc yến mạch gói để dùng trong quá trình di chuyển.

Tránh ăn quá no khi đi đường, nhất là khi di chuyển bằng máy bay hoặc xe khách, vì ngồi lâu có thể gây áp lực lên dạ dày. Hạn chế đồ ăn nhanh, thức uống kích thích có khả năng gây trào ngược như cà phê, trà đậm, nước ngọt, bia rượu; thức ăn cay nóng, nhiều dầu mỡ.

Ăn đúng giờ đồng thời duy trì thời gian các bữa ăn tương tự ở nhà để hệ tiêu hóa không bị xáo trộn.

Bác sĩ Hải khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bổ sung các thực phẩm tốt cho hệ tiêu hóa như yến mạch, bánh mì, gạo lứt, rau xanh... giúp hấp thụ axit dạ dày. Uống trà gừng hoặc ăn miếng mứt gừng góp phần chống viêm và làm dịu đường tiêu hóa. Ưu tiên các loại protein dễ tiêu hóa (thịt nạc, cá trứng), không gây áp lực cho dạ dày. Bổ sung sữa chua không đường cung cấp lợi khuẩn, hỗ trợ tiêu hóa.

Bạn kê cao đầu khi ngủ khoảng 15-20 cm để trọng lực giúp giữ axit trong dạ dày, ngăn không cho trào ngược lên thực quản. Bạn nên mặc quần áo rộng rãi, tránh mặc quần áo quá chật ở vùng bụng, luôn giữ tinh thần vui vẻ, thoải mái suốt hành trình.

BS.CKII Nguyễn Thị Thu Hải

Khoa Nội tiêu hóa - Gan - Mật - Tụy

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7