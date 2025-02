Làm gì hết mất giọng?

Tôi bị cảm lạnh gây khàn và mất giọng đã 5 ngày, uống nước ấm, chanh mật ong nhưng không bớt. Tôi nên làm gì để nhanh khỏi mất giọng? (Châu Lan, 33 tuổi, Đà Nẵng)

Trả lời:

Khàn tiếng (khàn giọng) là tình trạng thay đổi giọng nói, âm thanh không còn trong trẻo như thường. Người bệnh gặp khó khăn khi nói, nói không ra tiếng, ảnh hưởng đến giao tiếp, khả năng truyền tải thông tin, cảm xúc. Mất giọng không phải bệnh mà là triệu chứng của nhiều bệnh. Tùy vào nguyên nhân mà cách điều trị khác nhau.

Cảm lạnh, cảm cúm do nhiều loại virus gây ra ở đường hô hấp trên (mũi, họng), thường khiến vùng họng và dây thanh âm sưng, cản trở hoạt động rung của dây thanh âm, gây khàn tiếng, mất giọng. Thông thường, triệu chứng mất giọng, khàn giọng do cảm lạnh cảm cúm tự hết khi bệnh điều trị khỏi. Do đó, bạn không nên quá lo lắng.

Một số nguyên nhân khác cũng có thể dẫn đến khàn giọng như viêm thanh quản, viêm họng, polyp dây thanh, liệt dây thanh, ung thư thanh quản... Nói quá nhiều, la hét, cường độ nói liên tục, dị ứng, uống rượu bia, hút thuốc lá, cũng dễ ảnh hưởng đến giọng nói.

Bác sĩ Phát nội soi họng cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Nếu bạn đã uống nước ấm, uống chanh mật ong nhưng chưa khỏi, triệu chứng nặng hơn thì nên đến bác sĩ chuyên khoa Tai Mũi Họng khám. Bác sĩ có thể chỉ định nội soi tai mũi họng, nội soi thanh quản hoặc nội soi hoạt nghiệm thanh quản để kiểm tra độ rung động dây thanh, hoạt động đóng mở dây thanh, khối u hoặc tổn thương khác nếu có. Từ đó, bác sĩ chẩn đoán và điều trị đúng hướng, giúp cải thiện bệnh, sớm lấy lại giọng nói.

Trong thời gian này, bạn không nên nói nhiều, hạn chế nói liên tục và nói to để giảm áp lực lên dây thanh. Bạn không uống đồ lạnh, thay vào đó nên giữ cổ họng ấm, không sử dụng máy lạnh ở nhiệt độ thấp, tránh môi trường khói bụi, chất gây dị ứng, đeo khẩu trang khi ra ngoài để hạn chế bệnh nặng hơn.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng Đơn vị Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7