Làm gì để tăng sinh lý nữ tuổi 50?

Gần đây, tôi thay đổi tâm tính, mệt mỏi, cáu gắt, sợ gần gũi chồng, khiến tình cảm trục trặc. Làm sao để cải thiện sinh lý ở độ tuổi này? (Mai Ngân, 51 tuổi, Lâm Đồng)

Trả lời:

Ngoài 50 tuổi cũng là độ tuổi phụ nữ mãn kinh, sức khỏe sinh lý suy giảm. Nguyên nhân chính do sự sụt giảm nội tiết xảy ra. Thực tế, nếu phụ nữ biết nghỉ ngơi, chăm sóc cơ thể, vẫn có thể lấy lại sự cân bằng cảm xúc, sinh lý.

Phụ nữ cần chú ý vận động và dinh dưỡng. Những chị em làm việc văn phòng ít vận động nên đi bộ nhanh 30 phút mỗi ngày và kết hợp tập thể dục tăng sức cơ như tập gym hay sử dụng tạ nhỏ. Sau tuổi tiền mãn kinh, chất lượng cơ của phụ nữ giảm khoảng 1-2% mỗi năm nên cần tăng cường luyện tập để duy trì sức mạnh.

Về dinh dưỡng, phái đẹp ưu tiên rau xanh, thực phẩm giàu canxi, đậu nành, hạt mè, cá và omega-3, bổ sung vitamin và khoáng chất cần thiết. Chế độ ăn và vận động giúp cơ thể khỏe mạnh, từ đó cải thiện năng lượng tích cực.

Về mặt tâm sinh lý, sự giảm nội tiết ảnh hưởng tới khí sắc, dễ cáu gắt, mệt mỏi hoặc lo âu vô cớ. Để khắc phục, phụ nữ cần dành thời gian cho bản thân, thực hiện những cách thư giãn mà bản thân yêu thích như nghe nhạc, ngắm mưa, hẹn bạn bè, trò chuyện để giải tỏa áp lực và giữ cân bằng tinh thần. Khi cơ thể và tâm lý được chăm sóc, phong độ sẽ được phục hồi.

Bác sĩ Quý Khoa tư vấn cho phụ nữ lớn tuổi khám phụ khoa định kỳ và tầm soát ung thư phụ khoa. Ảnh: Thanh Luận

Ngoài ra, chị nên đi khám tại phòng khám mãn kinh hoặc chuyên khoa sản phụ khoa để các bác sĩ tư vấn, điều trị tích hợp về sức khỏe, nội tiết và sinh lý. Bên cạnh tư vấn phụ nữ ưu tiên nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và chăm sóc bản thân, bác sĩ có thể bổ sung vitamin, các loại gel, nội tiết giúp cải thiện sinh lý nữ, từ đó chuyện gần gũi vợ chồng trở nên dễ dàng hơn.

ThS.BS Nguyễn Thị Quý Khoa

Phó khoa Sản, Trung tâm Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM