Làm cha sau 8 năm không có tinh trùng

Hà NộiSau 8 năm vô sinh do không có tinh trùng, anh Tùng được vi phẫu và thụ tinh ống nghiệm thành công có con ở tuổi 41.

Anh Tùng từng phẫu thuật tìm tinh trùng không thành công, nếu muốn có con phải xin tinh trùng hiến tặng để thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đây là lý do khiến cuộc hôn nhân đầu của anh dừng lại. Năm 2024 anh Tùng tái hôn với người vợ kém 3 tuổi cũng từng đổ vỡ hôn nhân và có tiền sử lưu thai.

Vợ chồng đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh) thăm khám. PGS.TS.BS Lê Hoàng, Giám đốc Trung tâm, ghi nhận anh Tùng không có tinh trùng, kích thước tinh hoàn hai bên rất nhỏ, song xét nghiệm di truyền không phát hiện bất thường. Người vợ đã suy giảm dự trữ buồng trứng, tắc vòi trứng trái.

Theo bác sĩ Hoàng, ca này hội tụ nhiều yếu tố khó, đặc biệt vợ chồng đều lớn tuổi, vô sinh lâu năm. Tuy nhiên, anh Tùng còn hy vọng có con bởi quá trình sinh tinh chưa hoàn toàn ngừng lại nên được vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng để thụ tinh ống nghiệm, tỷ lệ thành công khoảng 40-60%.

Qua kính vi phẫu phóng đại 25-30 lần, bác sĩ quan sát trực tiếp các ống sinh tinh tiềm năng trong mô tinh hoàn và thu tinh trùng, hạn chế tối đa tổn thương mô lành và các biến chứng. Tinh hoàn trái người bệnh rất nhỏ, nhiều mô dính và xơ hóa do từng can thiệp trước đó nên không phát hiện được ống sinh tinh tiềm năng. Chuyển sang tinh hoàn phải tìm kiếm thêm 2 giờ, bác sĩ phát hiện vài ống sinh tinh giãn còn khả năng sinh tinh nằm sâu trong góc. 6 mẫu mô được lấy ra và chuyển ngay sang phòng Lab vô trùng tuyệt đối.

Các chuyên viên phôi học dùng kính hiển vi đảo ngược phóng đại hơn 200 lần, phát hiện một vi trường có 4-5 tinh trùng bất động, 6 vi trường có tinh trùng di động yếu. Mẫu được đưa vào môi trường nhược trương để hoạt hóa, chọn lọc những tinh binh còn sống, khỏe mạnh, đủ điều kiện IVF. Kết quả, anh Tùng có đủ lượng tinh trùng để thực hiện tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (kỹ thuật ICSI) tạo phôi và trữ đông 2 ống cho chu kỳ sau.

Người vợ được bác sĩ chọc hút lấy noãn thụ tinh với tinh trùng chồng tạo được 4 phôi ngày 3. Một phôi tươi được chuyển vào buồng tử cung người vợ, 3 phôi còn lại được nuôi lên ngày 5 và trữ đông. Người vợ mang thai được các bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa theo dõi sát từng giai đoạn và điều chỉnh phác đồ kịp thời để thai nhi phát triển an toàn. Bé gái hiện chào đời khỏe mạnh, nặng 3 kg.

Thư cảm ơn vợ chồng anh Tùng gửi các bác sĩ đã giúp họ có con. Ảnh: IVF Tâm Anh

Các bác sĩ IVF Tâm Anh từng điều trị thành công cho nhiều nam giới vô tinh, tiền căn phẫu thuật tìm tinh trùng thất bại nhiều lần. Tùy tình trạng, nguyên nhân, bác sĩ có thể chỉ định vi phẫu micro-TESE trong thời gian sớm nhất hoặc điều trị nội khoa và chờ các mô tinh hoàn hồi phục mới mổ tiếp. PGS Lê Hoàng cho biết phương pháp này đã giúp hơn 60% người bệnh vô tinh tìm được tinh trùng, kết quả tạo phôi tương đương với dùng tinh trùng lấy trong tinh dịch.

Bác sĩ khuyến cáo nam giới có tiền sử mắc quai bị, chấn thương vùng kín, nhiễm bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc có dấu hiệu bất thường ở cơ quan sinh sản nên đi khám sớm để phát hiện và điều trị kịp thời. Trường hợp chưa kết hôn mà phát hiện bất thường nên cân nhắc trữ đông tinh trùng để bảo tồn khả năng làm cha trong tương lai.

Trịnh Mai