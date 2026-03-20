Lạc nội mạc tử cung có tiến triển ung thư?

Tôi thường đau bụng khi đến chu kỳ, máu kinh nhiều, bác sĩ chẩn đoán lạc nội mạc tử cung. Bệnh có tiến triển thành ung thư, cách nào điều trị triệt để? (Thùy Lâm, 29 tuổi, Hà Nội)

Trả lời:

Lạc nội mạc tử cung xảy ra khi các mô tương tự lớp niêm mạc lót bên trong tử cung phát triển bên ngoài tử cung, thường gặp ở buồng trứng và vòi tử cung.

Do vẫn chịu tác động của nội tiết tố, các mô "lạc chỗ" này cũng dày lên và chảy máu theo chu kỳ kinh nguyệt. Tuy nhiên, máu không có đường thoát ra ngoài, ứ đọng trong khung chậu, gây viêm mạn tính, hình thành mô sẹo dính và nang lạc nội mạc buồng trứng. Đây là nguyên nhân khiến nhiều phụ nữ đau bụng kinh, đau vùng chậu kéo dài. Tình trạng viêm dính cũng có thể làm tắc vòi trứng, ảnh hưởng chất lượng trứng và môi trường làm tổ của phôi, dẫn đến khó thụ thai.

Phần lớn phụ nữ mắc bệnh không tiến triển thành ác tính trong suốt cuộc đời. Sau mãn kinh, lạc nội mạc tử cung ít gặp do nội tiết suy giảm. Nếu phát hiện khối u buồng trứng ở giai đoạn này, bác sĩ thường chỉ định đánh giá kỹ lưỡng để loại trừ nguy cơ ung thư.

Lạc nội mạc tử cung phụ thuộc nội tiết, có xu hướng tái phát. Chiến lược điều trị cần cá thể hóa, dựa trên tuổi, mức độ bệnh và nhu cầu sinh sản. Với phụ nữ trẻ còn mong muốn có con, điều trị nội khoa là lựa chọn ưu tiên. Các thuốc nội tiết như thuốc tránh thai kết hợp, progestin hoặc thuốc đồng vận GnRH giúp giảm hoạt động của mô lạc nội mạc, kiểm soát đau, hạn chế tiến triển bệnh.

Trường hợp đau nhiều, không đáp ứng thuốc hoặc có nang lạc nội mạc buồng trứng kích thước lớn, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi bóc tách tổn thương. Phẫu thuật giúp giảm triệu chứng và cải thiện khả năng mang thai. Nếu phụ nữ không còn nhu cầu sinh con thì phẫu thuật cắt tử cung và hai phần phụ là phương án mang tính triệt để nhất.

Bác sĩ Trung tâm Sản Phụ khoa đang tư vấn cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Thông tin bạn cung cấp chưa đủ cơ sở để kết luận khối lạc nội mạc tử cung có nguy cơ tiến triển thành ung thư. Bạn nên tái khám định kỳ 3-6 tháng hoặc theo chỉ định của bác sĩ. Cần lưu ý nếu nang buồng trứng lớn trên 6-7 cm, tăng nhanh về kích thước, hình ảnh siêu âm thay đổi bất thường, hoặc xuất hiện triệu chứng như đau tăng dần, bụng to nhanh, sụt cân không rõ nguyên nhân.

Bên cạnh điều trị, duy trì lối sống lành mạnh, kiểm soát cân nặng, vận động đều đặn, ngủ đủ giấc giúp cải thiện tình trạng viêm và cân bằng nội tiết. Nếu có kế hoạch sinh con, bạn nên trao đổi sớm với bác sĩ để điều trị phù hợp.

BS.CKIINguyễn Hoàng Tùng

Trung tâm Sản Phụ khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội