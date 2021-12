Lạc nội mạc tử cung có gây sảy thai, sinh non?

Phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung có nguy cơ dọa sảy thai, sảy thai… cao hơn 13%; gấp 1,5 lần so với người không bị tình trạng này.

Thưa bác sĩ, bị lạc nội mạc tử cung khi mang thai có nguy cơ sảy thai không? Em từng 3 lần bị động thai bóc tách, sảy thai ở khoảng 10-12 tuần. Em bị lạc nội mạc tử cung nhưng chưa điều trị. Rất mong bác sĩ tư vấn em cần lưu ý điều gì để có thai kỳ an toàn? (Thu Trang, quận Tân Bình, TP HCM)

Trả lời:

Sảy thai liên tiếp có thể có nhiều nguyên nhân khác nhau, có thể có liên quan đến đột biến nhiễm sắc thể xảy ra trong quá trình phát triển thai, bất thường di truyền đến từ cha mẹ, thiếu hụt nội tiết duy trì thai kỳ, bất thường cấu trúc giải phẫu tử cung (u xơ tử cung, bệnh lý lạc nội mạc tử cung, tử cung có vách ngăn, tử cung đôi...), nhiễm trùng, nhiễm siêu vi... Trong đó, nhóm nguyên nhân liên quan bất thường về nhiễm sắc thể chiếm 50-60% các trường hợp.

Bệnh lý lạc nội mạc tử cung được phân làm 2 dạng: lạc nội mạc tử cung vào cơ tử cung (Adenomyosis) và lạc nội mạc tử cung ngoài cơ tử cung (Endometriosis) tại các vị trí khác buồng trứng hay vùng chậu. Hai dạng này có thể đi kèm với nhau. Điều trị lạc nội mạc tử cung cần được cá thể hóa cho từng trường hợp, không có phác đồ chung cho tất cả bệnh nhân.

Phụ nữ bị lạc nội mạc tử cung cần thăm khám với bác sĩ sản phụ khoa để được tư vấn phác đồ điều trị phù hợp. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh.

Bệnh lý lạc nội mạc tử cung vào cơ tử cung có thể gây ra các bệnh cảnh như khó có thai, dọa sảy thai, sảy thai sớm, sảy thai liên tiếp, sinh non... Một vài con số thống kê được ghi nhận từ y văn như sau:

- Dọa sảy thai, sảy thai: Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sảy thai ở thai phụ bị lạc nội mạc tử cung khoảng 35,8%, trong khi những thai phụ không bị lạc nội mạc tử cung chỉ khoảng 22%.

- Sinh non: Các nghiên cứu cho kết quả thai phụ bị lạc nội mạc tử cung có nguy cơ sinh non cao gấp 1,5 lần so với thai phụ không bị lạc nội mạc tử cung.

- Nhau tiền đạo: Thai phụ bị lạc nội mạc tử cung cũng có nguy cơ bị nhau tiền đạo cao hơn thai phụ không bị lạc nội mạc tử cung.

- Vô sinh: Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ thai không làm tổ được trong lòng tử cung ở thai phụ bị lạc nội mạc tử cung khoảng 30-55%.

Trường hợp của bạn cần làm rõ nguyên nhân sảy thai liên tiếp. Các bác sĩ sản phụ khoa sẽ trực tiếp thăm khám và hướng dẫn vợ chồng bạn làm các xét nghiệm tìm nguyên nhân. Việc này sẽ đánh giá tình trạng bệnh lý lạc nội mạc tử cung của bạn có thật sự là nguyên nhân chính hay duy nhất gây sảy thai liên tiếp, đồng thời giúp vợ chồng bạn tìm kiếm giải pháp tối ưu để duy trì thai kỳ. Thai phụ bị lạc nội mạc tử cung cần được theo dõi sát sao và tuân thủ đúng hướng dẫn của bác sĩ sản phụ khoa để có những can thiệp xử trí đúng và kịp thời.

BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi

Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM