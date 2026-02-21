Kiểu ăn uống nào làm giảm khả năng thụ thai?

Vợ chồng tôi làm tự do nên nghỉ Tết dài, đang có ý định sinh con trong năm nay. Tôi nên ăn uống thế nào để không làm giảm khả năng thụ thai? (Lê Minh, 28 tuổi)

Trả lời:

Dinh dưỡng và khả năng sinh sản có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa, các loại thịt đỏ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sinh sản. Ăn các thực phẩm nhiều đường, carbohydrate tinh chế có thể làm tăng tình trạng kháng insulin, rối loạn lipid máu, stress oxy hóa, ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng buồng trứng của nữ giới, chất lượng tinh dịch ở nam giới.

Thực phẩm ngày Tết đa dạng, có những món có thể chứa thành phần bất lợi cho khả năng sinh sản như thịt xông khói, thịt nguội, xúc xích, thịt ủ muối, món ăn vặt nhiều đường khác như mứt, bánh kẹo, nước ngọt. Ăn những thực phẩm này suốt dịp Tết ảnh hưởng đến khả năng sinh hoạt tình dục, thụ thai của cặp đôi.

Rượu bia cũng là yếu tố có tác động xấu đến việc khó thụ thai, làm giảm giải phóng gonadotropin, teo tinh hoàn, giảm sản xuất testosterone và tinh trùng. Ăn uống thất thường ngày Tết cũng khiến cơ thể mất cân bằng dinh dưỡng và mệt mỏi, ảnh hưởng đến hormone sinh dục ở nam, gây rối loạn chu kỳ kinh nguyệt ở nữ, khó thụ thai đúng thời gian mong muốn. Thời gian đi ngủ trễ hơn, di chuyển thường xuyên và tham gia nhiều hoạt động hơn trong ngày Tết cũng gây mệt mỏi, làm giảm hưng phấn ở cả hai giới.

Vợ chồng bạn nên chú ý ăn ngủ điều độ, tránh bia rượu, thuốc lá, nước ngọt. Hạn chế thực phẩm kể trên, thay vào đó nên ăn rau xanh, trái cây, các loại hạt, thực phẩm tươi ngon, nên đi ngủ trước 23h, tránh để cơ thể mệt mỏi, đau bệnh, căng thẳng.

Nam giới có thể bổ sung tinh chất thiên nhiên như eurycoma longifolia, chiết xuất thông biển Pháp, hàu đại dương, giúp hỗ trợ kích hoạt sản sinh testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe sinh sản. Nữ giới bổ sung tinh chất thiên nhiên chiết xuất từ thảo dược Lepidium Meyenii có nguồn gốc Nam Mỹ có thể bảo vệ, duy trì hoạt động của hệ trục não bộ - tuyến yên - buồng trứng. Từ đó, chúng thúc đẩy tăng sản sinh hormone estrogen và progesterone theo nhu cầu, nâng cao thể trạng, cải thiện sinh lý nữ, khả năng thụ thai.

Bác sĩ Đoàn Vĩnh Bình

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM