Kiệt sức do hội chứng 'tâm thần công sở'

Hà NộiLàm việc 10-12 tiếng ngủ 4 tiếng mỗi ngày, Mai, 25 tuổi, ngất xỉu trong cuộc họp, bác sĩ chẩn đoán mắc hội chứng burnout - kiệt sức vì công việc.

Mai được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cấp cứu, ThS.BS Phạm Văn Dương, khoa Nội Tổng hợp, chẩn đoán cô gái mắc hội chứng burnout, còn gọi hội chứng "tâm thần công sở" hay kiệt sức nghề nghiệp. Hội chứng burnout là trạng thái kiệt quệ về thể chất, tinh thần, kéo dài và tích tụ do căng thẳng nghề nghiệp không được xử lý hiệu quả.

Theo lời khuyên của bác sĩ, Mai điều chỉnh sinh hoạt, ngủ sớm và ngủ đủ mỗi ngày, không mang việc về nhà, kết hợp uống thuốc và tập thể dục. Sức khỏe của Mai dần cải thiện.

Bác sĩ Dương khám và tư vấn tâm lý cho một nhân viên công sở. Ảnh minh họa: Bệnh viện cung cấp

Dấu hiệu điển hình của hội chứng burnout bao gồm kiệt sức, mệt mỏi kéo dài, khó ngủ, đau đầu, tim đập nhanh, rối loạn tiêu hóa, ốm vặt. Người bệnh không tập trung hoặc mất hứng thú với công việc, hay cáu gắt, có cảm giác vô dụng hoặc thất bại...

"Nguyên nhân chính dẫn đến hội chứng này là áp lực thành tích nên họ dễ rơi vào trạng thái thất vọng khi không đạt được mục tiêu", bác sĩ Dương nói.

Burnout không điều trị sớm có thể dẫn đến suy giảm sức khỏe thể chất và tinh thần, rối loạn lo âu, trầm cảm, mất ngủ mạn tính... Trường hợp nặng, người bệnh có thể suy nghĩ tiêu cực dẫn đến hành vi tự hại bản thân.

Để vượt qua hội chứng burnout, bác sĩ Dương khuyên người bệnh điều chỉnh lối sống như ngủ đủ giấc, ăn uống đầy đủ dưỡng chất, dành thời gian cho bản thân nghỉ ngơi hoặc thư giãn ít nhất một giờ mỗi ngày. Sắp xếp cân bằng công việc - cuộc sống, trò chuyện với bạn bè, đồng nghiệp, người thân giúp giảm căng thẳng, áp lực.

Thanh Ba