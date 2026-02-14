Kiểm soát triệu chứng rối loạn tiền đình ngày Tết thế nào?

Tôi bị chóng mặt tư thế kịch phát lành tính, thường xuyên tái phát gây chóng mặt, buồn nôn. Làm sao kiểm soát triệu chứng bệnh vào ngày Tết? (Thu Nguyễn, 65 tuổi, Cần Thơ)

Trả lời:

Chóng mặt tư thế kịch phát lành tính (BPPV) là một dạng rối loạn tiền đình ngoại biên, xảy ra khi các tinh thể canxi carbonate (còn gọi là sỏi tai) di chuyển lạc chỗ vào các ống bán khuyên, gây ra các bất thường hệ tiền đình khi thay đổi tư thế đầu. Triệu chứng gồm chóng mặt xoay tròn, mất thăng bằng, buồn nôn...

Dịp Tết, lịch sinh hoạt bị xáo trộn, thiếu ngủ, ăn uống không đều, sử dụng rượu bia, căng thẳng... có thể khiến bệnh tái phát. Để kiểm soát triệu chứng, bạn nên giữ nhịp sinh hoạt điều độ, ngủ đủ giấc, tránh thức khuya. Hạn chế thay đổi tư thế như đứng lên, cúi xuống hay quay đầu đột ngột để tránh gây kích thích hệ tiền đình. Không lái xe đường dài nếu đang có triệu chứng chóng mặt đồng thời tránh ở lâu trong môi trường nhiều tiếng ồn hoặc quá náo nhiệt.

Người bệnh đang được kiểm tra chức năng tiền đình bằng công nghệ ảnh động nhãn đồ (VNG) ứng dụng AI. Ảnh: Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7

Khi cảm thấy choáng váng, bạn nên ngồi hoặc nằm nghỉ ngay, giữ đầu ở tư thế ổn định, tránh ánh sáng mạnh, thở chậm và sâu. Lo lắng, hoảng sợ dễ kích thích hệ thần kinh, tăng cảm giác chóng mặt và buồn nôn.

Người bệnh nên ăn uống hợp lý, hạn chế muối, rượu bia, cà phê trong ngày Tết. Nên ăn đúng giờ, chia nhỏ bữa ăn, tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin C, vitamin nhóm B và thực phẩm chứa omega-3 (cá hồi, hạt óc chó). Duy trì tập các bài tập phục hồi chức năng tiền đình tại nhà theo hướng dẫn bác sĩ, đi bộ nhẹ nhàng giúp não bộ tăng khả năng thích nghi, giảm tần suất và mức độ các cơn chóng mặt.

Nếu đang dùng thuốc, người bệnh cần tuân thủ đúng và đủ liều. Trường hợp phải di chuyển nhiều dịp Tết, nên đi khám trước kỳ nghỉ để bác sĩ đánh giá, chỉ định thêm thuốc ngăn chóng mặt hoặc chống say tàu xe, giảm nguy cơ cơn cấp tái phát.

Người bệnh nên đến cơ sở y tế sớm nếu xuất hiện các dấu hiệu như chóng mặt dữ dội kéo dài nhiều giờ, nôn liên tục, giảm thính lực đột ngột, đau đầu dữ dội, tê yếu tay chân, nói khó hoặc nhìn mờ. Đây có thể là dấu hiệu bệnh lý tai trong hoặc thần kinh như đột quỵ nghiêm trọng.

ThS.BS.CKI Trương Tấn Phát

Trưởng Chuyên khoa Tai Mũi Họng

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7