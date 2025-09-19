Kích thích từ trường xuyên sọ hỗ trợ phục hồi sau đột quỵ

Liệu pháp kích thích từ trường xuyên sọ có thể giúp người bệnh sau đột quỵ cải thiện vận động, ngôn ngữ và các chức năng nhận thức.

BS.CKI Nguyễn Tuấn Anh, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thông tin trên, thêm rằng liệu pháp này được chỉ định song song với vật lý trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và chế độ dinh dưỡng hợp lý cho người sau đột quỵ. Đây là kỹ thuật không xâm lấn, sử dụng xung điện từ lặp lại nhiều lần để tác động vào các vùng não bị tổn thương hoặc các vùng não liên quan đến chức năng cần phục hồi. Nhờ đó, tăng cường tín hiệu thần kinh, thúc đẩy quá trình tái tổ chức thần kinh, phục hồi chức năng của cơ quan bị ảnh hưởng bởi đột quỵ như vận động, ngôn ngữ, nhận thức.

Theo bác sĩ Tuấn Anh, sau đột quỵ, người bệnh thường bị mất cân bằng hoạt động giữa hai bán cầu não. Bán cầu lành có xu hướng hoạt động quá mức, trong khi bán cầu tổn thương lại suy yếu. Kích thích từ trường có thể ức chế tình trạng hoạt động quá mạnh ở bán cầu lành đồng thời kích hoạt vùng vỏ não quanh ổ tổn thương, tạo điều kiện cho não tái tổ chức, hình thành mạng lưới thần kinh mới.

Phương pháp này có thể thúc đẩy giải phóng các yếu tố dinh dưỡng thần kinh quan trọng, giúp tế bào não phát triển nhánh mới, từ đó cải thiện sự khéo léo của bàn tay, khả năng đi lại, giữ thăng bằng, hỗ trợ phục hồi ngôn ngữ, giảm rối loạn nuốt. Kích thích từ trường xuyên sọ còn có tác dụng tích cực trong kiểm soát tâm lý, ngăn ngừa sa sút trí tuệ và ổn định cảm xúc sau đột quỵ.

Bác sĩ Tuấn Anh thực hiện kích thích từ trường xuyên sọ cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Tuấn Anh, hiệu quả của kích thích từ trường xuyên sọ tối ưu khi can thiệp trong 6 tháng đầu sau đột quỵ - giai đoạn não còn tiềm năng tái tạo mạnh mẽ. Dựa trên mức độ tổn thương và mục tiêu phục hồi của từng trường hợp, bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa, định vị chính xác vùng não cần tác động, điều chỉnh tần số, thời gian phù hợp.

Để thực hiện kỹ thuật này, người bệnh ngồi hoặc nằm thư giãn trong suốt buổi điều trị, một cuộn dây từ được đặt lên đầu và phát ra xung điện từ xuyên qua hộp sọ, tác động đến vùng não đích. Mỗi buổi điều trị kéo dài 20-30 phút. Sau khi kết thúc, người bệnh có thể sinh hoạt bình thường. Sau liệu trình ban đầu, người bệnh có thể được chỉ định điều trị củng cố nhằm duy trì kết quả và hạn chế thoái lui chức năng.

"Đây là kỹ thuật an toàn, không gây tổn thương cấu trúc não, không ảnh hưởng trí nhớ và phù hợp với người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền mạn tính", bác sĩ Tuấn Anh nói, thêm rằng tác dụng phụ thường gặp nhất là đau đầu nhẹ hoặc cảm giác tê da đầu thoáng qua, thường tự hết sau vài giờ. Hầu như phương pháp này không có chống chỉ định tuyệt đối nhưng cần thận trọng cho các bệnh nhân có các thiết bị điện tử như thiết bị kích thích não sâu, máy tạo nhịp tim. Để đảm bảo hiệu quả và an toàn, người bệnh nên khám tại chuyên khoa thần kinh, có đầy đủ thiết bị chẩn đoán, đội ngũ bác sĩ được đào tạo chuyên sâu.

Phượng Thy