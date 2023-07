Khối u xơ tử cung to như mang thai 8 tháng

TP HCMChị Mai, 39 tuổi, mắc u xơ tử cung ba năm không điều trị, khối u nặng 2,3 kg, tương đương thai kỳ 30 tuần, gây thuyên tắc phổi.

Chị Trúc Mai cho biết, khoảng 6 tháng nay bụng chị to dần, rong kinh mỗi khi tới tháng. Ngày 19/7, chân trái của chị sưng, đau, người mệt, khó thở tăng dần, được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM.

Kết quả siêu âm cho thấy huyết khối kèm u xơ tử cung, thiếu máu nặng. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ghi nhận u xơ tử cung lớn chèn ép gây dãn niệu quản (ống dẫn nước tiểu) và ứ nước thận phải. Tình trạng ứ trệ tĩnh mạch vùng chậu và hai chi dưới hình thành huyết khối ở tĩnh mạch hai chân, động mạch phổi. Theo BS.CKII Nguyễn Bá Mỹ Nhi, Giám đốc Trung tâm Sản Phụ khoa, đây là nguyên nhân chính gây thuyên tắc mạch phổi với triệu chứng khó thở. Nếu không điều trị sớm người bệnh có thể đột tử.

Hình ảnh CT cho thấy u xơ tử cung chèn ép gây giãn niệu quản và ứ nước thận phải. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Bác sĩ Mỹ Nhi cho biết thêm ca bệnh khó nên hội chẩn nhiều chuyên khoa. Trước phẫu thuật, bệnh nhân được truyền máu, sử dụng thuốc kháng đông ngăn hình thành huyết khối. Để ngăn chặn huyết khối từ hai chân, tĩnh mạch chậu về buồng tim và tuần hoàn phổi, các bác sĩ Trung tâm Tim mạch can thiệp đặt lưới lọc vào tĩnh mạch chủ. Khoảng 24 giờ sau, bệnh nhân được phẫu thuật cắt u xơ tử cung.

Ca phẫu thuật bóc u xơ tử cung cho bệnh nhân Mai. Ảnh: Tuệ Diễm

Người bệnh đã có nhiều cục huyết khối tự do trong cơ thể. Khi phẫu thuật cắt u, tư thế đầu thấp hơn chân có thể khiến huyết khối tự do tràn về tim, gây thuyên tắc phổi, đột tử. Bệnh nhân còn có nguy cơ xuất huyết do sử dụng thuốc kháng đông.

Bác sĩ cắt bỏ tử cung và khối u trong hai giờ. Người bệnh được bảo tồn hai buồng trứng, giải quyết tình trạng suy nhược, thiếu máu do u xơ tử cung gây rong kinh, giải ép khối u đè vào tĩnh mạch vùng bụng - chậu, tiếp tục theo dõi tại Trung tâm Tim mạch.

Bác sĩ Mỹ Nhi khuyến cáo u xơ tử cung là căn bệnh lành tính nhưng cần theo dõi định kỳ 6 tháng một lần. Khối u to có thể chèn ép nhiều cơ quan khác nhau như bàng quang, niệu quản, trực tràng, tĩnh mạch. Phụ nữ mắc bệnh cần đi khám ngay khi có biểu hiện bụng to, rong kinh, băng huyết, khó thở...

Tuệ Diễm