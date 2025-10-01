Khối u tim 'lắc lư' theo nhịp đập, nguy cơ gây đột quỵ.

TP HCMAnh Huy, 42 tuổi, khám sức khỏe tổng quát bất ngờ bác sĩ phát hiện khối u lớn lắc lư theo nhịp đập của tim, có nguy cơ vỡ.

ThS.BS.CKII Huỳnh Hoàng Khang, Trưởng khoa Ngoại tim mạch, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết u trong nhĩ trái bệnh nhân kích thước 47x27 mm, gần như bít kín lỗ van hai lá, gây hẹp, hở van, cản trở dòng máu xuống thất trái. Khối u không đứng yên mà lắc lư theo nhịp tim, tiềm ẩn nguy cơ vỡ bất cứ lúc nào.

Trường hợp u vỡ, những mảnh vụn có thể trôi theo dòng máu lên não gây đột quỵ, xuống động mạch vành gây nhồi máu cơ tim, hoặc đi xuống làm tắc mạch thận, chi dưới... dẫn tới tổn thương nặng nề. Khối u còn có thể làm cản trở đường máu xuống thất trái dẫn đến phù phổi cấp đe dọa tính mạng. Trước đó, anh Huy khỏe mạnh, không triệu chứng bất thường.

Bác sĩ phẫu thuật lấy trọn khối u và sửa van hai lá thành công, người bệnh hồi phục nhanh, xuất viện sau một tuần. Kết quả giải phẫu bệnh cho thấy khối u là sarcom cơ trơn (leiomyosarcoma), dạng ung thư nguyên phát rất hiếm ở tim. Anh Huy được chuyển khoa Ung bướu theo dõi điều trị tiếp.

"Đây là lần đầu tiên trong hơn 20 năm phẫu thuật tim tôi gặp trường hợp sarcom cơ trơn ở nhĩ trái", bác sĩ Khang nói, thêm rằng đa phần khối u nhĩ trái là u nhầy (lành tính). Thống kê quốc tế cho thấy u tim nguyên phát chiếm 0,001-0,3% dân số, trong đó khoảng 90% lành tính. Ung thư tim hiếm vì cơ tim chủ yếu cấu tạo từ tế bào cơ chuyên biệt, ít có khả năng phân chia, sinh sản, khác với tế bào gan, phổi, dạ dày... vốn dễ phát triển khối u. Đa số ca ung thư tim nguyên phát được báo cáo trên y văn là angiosarcoma và thường gặp ở nhĩ phải.

Bác sĩ phẫu thuật loại bỏ u tim cho bệnh nhân. Ảnh: Thanh Luận

Ung thư tim thường biểu hiện triệu chứng sốt, mệt mỏi, sụt cân, đau nhức... hoặc diễn tiến âm thầm như trường hợp anh Huy. Khi khối u lớn, bệnh nhân có thể đột ngột suy tim (khó thở, phù, mệt nhiều), loạn nhịp tim, đau ngực hay ngất xỉu.

Phương pháp điều trị ung thư tim gồm phẫu thuật cắt bỏ khối u kết hợp hóa trị, xạ trị. Tuy nhiên, tiên lượng còn hạn chế. Bác sĩ Khang dẫn nghiên cứu cho thấy tỷ lệ sống sót khoảng 50% trong năm đầu và dưới 20% vào năm thứ 5. Một số ca nếu được phẫu thuật triệt để kết hợp hóa trị, xạ trị có thể kéo dài cuộc sống lâu hơn, song vẫn hiếm gặp. Ung thư tim nguy hiểm vì thường được phát hiện muộn. Khám sức khỏe định kỳ, siêu âm tim và tầm soát ung thư sớm giúp tăng cơ hội phát hiện, điều trị kịp thời, kéo dài tuổi thọ.

Thu Hà



*Tên bệnh nhân đã được thay đổi