Khối thoát vị đĩa đệm chèn ép tủy cổ và ngực

TP HCMÔng Viễn, 59 tuổi, đau cổ kèm đau lưng lan xuống chân do khối thoát vị đĩa đệm chèn ép nặng vùng tủy cổ và tủy ngực.

Triệu chứng đau bắt đầu từ một năm trước, gần đây đau nặng hơn, ông Viễn đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM khám. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) cho thấy cột sống cổ của ông thoái hóa nhiều tầng, đĩa đệm từ C3-C4 đến C6-C7 đều lồi ra sau, chèn ép tủy và rễ thần kinh. Đoạn C5-C6 chèn ép mặt trước tủy gây hẹp nặng ống sống, phù tủy cổ, chèn ép rễ thần kinh C6 hai bên. Chụp MRI cột sống ngực ghi nhận dây chằng vàng D11-12 dày, chèn ép tủy ngực gây phù tủy; vùng thắt lưng có trượt nhẹ đốt sống L2 và lồi đĩa đệm nhiều tầng gây hẹp lỗ liên hợp.

Ngày 8/10, ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, cho biết đây là ca bệnh phức tạp, vừa thoái hóa cột sống cổ vừa hẹp ống sống ngực. Ông Viễn cần được can thiệp sớm để tránh nguy cơ yếu liệt tiến triển làm mất khả năng đi lại.

Bác sĩ phẫu thuật lấy khối thoát vị đĩa đệm cho ông Viễn. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ phẫu thuật giải ép tủy đa tầng bằng kính vi phẫu độ phóng đại cao để bóc tách chính xác các khối đĩa đệm lồi, gai xương. Hệ thống định vị thần kinh hỗ trợ bác sĩ xác định vị trí tổn thương, tối ưu đường mổ, hạn chế xâm lấn mô lành. Sau hơn ba giờ, bác sĩ loại bỏ các khối đĩa đệm lồi, dây chằng vàng dày, toàn bộ vị trí chèn ép gồm tủy cổ, tủy ngực và các rễ thần kinh được giải phóng, bảo tồn tối đa mô lành.

Điều dưỡng điều chỉnh nẹp cổ cho ông Viễn sau phẫu thuật. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Hậu phẫu, bệnh nhân có thể đi lại trong hành lang bệnh viện mà không cần gậy, xuất viện sau 5 ngày. Bác sĩ hướng dẫn giữ thẳng tư thế khi ngồi, tránh cúi gập cổ, không ngồi lâu một tư thế, không khiêng vác nặng, không ngồi xổm hoặc nằm võng để bảo vệ cột sống.

Theo bác sĩ Tấn Sĩ, thoái hóa cột sống cổ và thắt lưng là bệnh lý mạn tính, thường gặp ở người trung niên trở lên. Tổn thương tiến triển chậm, ban đầu chỉ gây đau mỏi thoáng qua nhưng lâu ngày có thể dẫn đến hẹp ống sống, chèn ép tủy, rễ thần kinh, gây tê yếu tay chân, rối loạn dáng đi. Khi xuất hiện triệu chứng tê, yếu cơ hoặc đau lan kèm mất sức, người bệnh nên đi khám sớm, chụp MRI để xác định vị trí chèn ép và được can thiệp đúng thời điểm, tránh biến chứng liệt không hồi phục.

Lan Anh