Khổ vì phì đại vùng kín

Phì đại vùng kín bẩm sinh hay do sinh nở đều khiến phụ nữ đau đớn, giảm chất lượng cuộc sống, phẫu thuật là cách giúp họ tự tin hơn.

Trần Hà My (35 tuổi, quốc tịch Canada) bị phì đại âm hộ bẩm sinh, đau, khó chịu khi ngồi, tập thể dục, đạp xe đạp, đặc biệt là gây cản trở trong sinh hoạt tình dục. "Nỗi ám ảnh vùng 'tam giác' bất thường chỉ những phụ nữ kém may mắn mới cảm nhận được", chị My cho biết.

Xấu hổ và chịu đựng sự bất tiện ở vùng kín trong thời gian dài, My quyết định về Việt Nam chữa trị vì chi phí điều trị ở nước ngoài đắt đỏ.

ThS.BS Nguyễn Thị Thanh Tâm, Trung tâm Sản Phụ khoa BVĐK Tâm Anh TP HCM, cho biết hầu hết các trường hợp bị phì đại vùng kín bẩm sinh đều không cần can thiệp. Tuy nhiên, sự bất thường ở cơ quan sinh dục gây khó chịu về thể chất, tâm lý trong thời gian dài. Phẫu thuật là cách duy nhất giúp người bệnh nâng cao chất lượng cuộc sống.

Việc phẫu thuật giúp môi bé thu nhỏ cân đối, từ đó chị em xóa bỏ rào cản khi quan hệ tình dục. Phần da dư thừa được cắt gọn, hạn chế bệnh viêm nhiễm do vi khuẩn tấn công, giảm nguy cơ mắc bệnh phụ khoa.

Theo bác sĩ Thanh Tâm, phì đại môi âm hộ có thể do bẩm sinh hoặc phát triển theo thời gian. Một số người sinh ra với môi âm hộ mở rộng, một số khác vùng kín thay đổi do tác động nội tiết tố: dậy thì, phát triển sau khi mang thai, mãn kinh. Quan hệ tình dục, hoặc quá trình sinh nở cũng khiến vùng này thay đổi, mất thẩm mỹ.

Bác sĩ Thanh Tâm (giữa) phẫu thuật tái tạo môi âm hộ cho người bệnh. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ Thanh Tâm, hiện có nhiều biện pháp can thiệp giúp phụ nữ lấy lại sự tự tin, trong đó phẫu thuật tạo hình vùng kín thường áp dụng ở bệnh nhân phì đại âm hộ. BVĐK Tâm Anh ứng dụng kỹ thuật phẫu thuật tiên tiến, giúp cầm máu tốt, không phải khâu chỉ, vùng kín được tạo hình một cách tự nhiên nhất. Ưu điểm của kỹ thuật phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ môi âm hộ tại BVĐK Tâm Anh an toàn, nhanh chóng, hạn chế mất máu, có thể xuất viện về nhà trong ngày.

Hiện, trên thị trường có khuynh hướng làm đẹp thiếu an toàn bằng cách cắt bỏ hoàn toàn, cắt nhiều môi bé, phần da vùng kín được treo hoặc căng quá mức dẫn đến hiện tượng lối vào âm hộ luôn hở, mất cấu tạo giải phẫu sinh lý vùng kín của phụ nữ, tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus xâm nhập gây tình trạng viêm nhiễm.

Theo bác sĩ Thanh Tâm vùng kín là vùng nhạy cảm, có nhiều mạch máu, dây thần kinh cảm giác. Khi làm đẹp nên chọn cơ sở uy tín, bác sĩ có đào tạo về chuyên ngành sản phụ khoa để đảm bảo phẫu thuật cắt bỏ, tái tạo an toàn, can thiệp vừa phải, phù hợp với cấu trúc giải phẫu tầng sinh môn.

Tuệ Diễm